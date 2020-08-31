Süte Tire reçetesi!

Süt üreticileri bir süredir çiğ süt fiyatında artış bekliyor. Özellikle yem gibi girdi maliyetlerindeki son dönemde döviz bazlı hızlı artışlar meydana geldiğini anlatan üreticiler, maliyetler karşısında zorda kaldıklarını ifade ediyor. Bazı süt üreticilerinin ise bu koşullar altında üretimden vazgeçip hayvanlarını kestirme yoluna gittikleri belirtiliyor. Bu noktada üreticilerin ilk talebi fiyat artışı olsa da, ilerleyen zamanlar için asıl talep sürdürülebilir bir fiyat dengesi. Buna göre, 1 litre süt fiyatına 1.5 kilo yem alınabilecek paritenin sağlanması isteniyor. Üretici örgütleri, tüm bu sorunların çözümünde önemli bir argüman olarak kooperatifleşmeyi gösteriyor. Örnek olarak ise, Türkiye’nin en köklü kooperatiflerinden Tire Süt Kooperatifi var. Kooperatif, üretimi tüm aşamasında desteklerken; alınan ürünü mamul haline getirip zincir marketlere kadar pazarlamasını yapıyor, raflarda markasıyla yer alıyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yem fiyatları başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışların süt üreticisini zora soktuğunu bildirerek, “Süt fiyatları acilen artırılmalı, üreticide en düşük fiyat 2 lira 80 kuruş olmalıdır” dedi. Bayraktar, brüt 2 lira 30 kuruş olan çiğ süt fiyatının mevcut durumda aralık ayına kadar sabitlendiğini hatırlatırken, “Ancak süt yem fiyatları yüzde 15.4, saman yüzde 12.9, mısır silajı yüzde 21.1, yonca otu ise yüzde 15.2 oranında artmıştır” diye konuştu.

‘İki yöntem var’

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, maliyet artışları nedeniyle üreticinin mağduriyetinin sürekli hale geldiğini ifade etti. Bu durumun üretimi de tehdit ettiğine dikkat çeken Eskiyörük, “Tüketiciyi ve üretimi korumak için üreticiyi korumamız lazım. Mesela süt için iki yöntem var; ya çiğ süt fiyatı artacak, ya da maliyetleri düşürmek. Biz en başta maliyetlerin düşürülmesi taraftarıyız. Çünkü bugün artan fiyat yarın yine maliyetler karşısında düşük kalacak. Tüketim azalacak ve bu kısır döngü devam edecek. Türkiye’deki üreticinin maliyetlerini yükselten en büyük sorun hammaddeyi uygun fiyata alamaması. Bunun da başında kooperatifleşememe problemi var” diye konuştu.

Salçaya fabrika

‘Tire Süt Kooperatifi Türkiye tarımı için bir reçetedir’ diyen Eskiyörük, tek amaçlarının kazanan üretici ve uygun fiyata ürüne erişebilen tüketici olduğunu dile getirdi. Eskiyörük, yapılan çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Örneğin toplu alımlarla yem gibi kaynaklarda fiyatları düşürüyoruz. Ortak makine kullanımı sayesinde çiftçimiz her makineyi almak zorunda kalmadan edinebiliyor. Bir diğer önemli çalışmamız ise pazarlama. Artık küçük ve orta ölçekli üreticinin birlik olmadan kazanması mümkün değil. Devlet politikası olarak teşvik edilmeli. Tire’de üreticimiz kazanan tarafta. İşletmeler büyüdü, göç durdu, maliyetler düştü. Kooperatifçilik sanayiye ucuza ürün sağlamak değildir. Ürünü markalı mamul olarak pazarlamaktır. Bir karar aldık ve salça fabrikası kuracağız. Domates üreticimiz de rahat edecek.”

1 litre sütle 1.5 kilo yem...

Tire Süt Kooperatifi üreticilerinin kazandığı ve ürünlerini değerinde sattıkları belirtilirken; diğer taraftan pek çok süt üreticisi zor günler geçirdiğini anlatıyor.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, çiftçinin borçlarının ödeyeceği bu dönemde; borcuna karşılık olarak hayvanını kesmeye başladığını dile getirdi. Keskin, “İmkanlara göre süt desteklemeleri on kuruştan 15 kuruşa çıkarıldı. Hayvan başına yem desteği getirildi. Ama bu arada yeme yüzde 25 - 30 arasında zam geldi. Fiyat aynı masraf devam ediyor, üretim sürüyor. Süt fiyatları revize edilmeli. Bir parite olarak bir litre süt 1.5 kilo yem alacak şekilde devam etmeli. Herkes bilir ki, üretici borcu varsa önce ineğini kestirme yoluna gidiyor. Başka çaresi olmuyor. Ve hayvancılıktan da bir anda çıkıyor. Bunu engellememiz lazım” ifadelerini kullandı.

‘Sabitlenmesin’

Tevfik Keskin, çiğ süt fiyatlarının yıllık olarak sabitlendiğini hatırlatırken, bu nedenle yıl içinde artan maliyetler karşısında süt üreticisinin sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Keskin, “Sürekli zam isteyen taraf gibi görünüyoruz. Oysa sadece bir parite dengesi istiyoruz. Bizler köyünde yaşayan ve sadece çiftçilik yapan insanlar olarak amacımız çok kazanmak değil; borçlarımızı ödemek ve geçimimizi sağlamak. Bunu yaparken de, birlik olarak tüketiciye uygun fiyatlar sunulsun istiyoruz. Tüketim ve küçük üreticinin korunması gerekiyor” dedi.

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