Sütün yarıdan fazlası kayıt dışı

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından, “Dünya Süt Günü” dolayısıyla video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş’un yaptığı toplantıya, SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Tezel, Eker Süt Ürünleri AŞ Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Can ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Özer konuşmacı olarak katıldı. Tezel burada yaptığı konuşmada, “Süt sanayicisi, istediği kalitede çiğ sütü bulamıyor. Kayıt dışı satan yüzde 55’lik kesim, haksız rekabetten maksimum yararlanırken, tüketici de sağlık riskiyle karşı karşıya kalıyor” dedi.

İhracat artar

Tezel, şunları kaydetti:

“Türkiye, 850 milyon tonluk dünya süt üretiminde 8’inci, 165 milyon tonluk Avrupa süt üretiminde 23 milyon ton ile 3’üncü sırada. Ancak üretilen 23 milyon ton sütün sadece yüzde 45’i sağlıklı koşullarda tüketiciye sunulabiliyor. Toplam 17 milyon 860 bin büyükbaş hayvanımızın 6.5 milyonu sağmal. Geçen yıl 88 ülkeye 208 bin ton ihracat yaptık. Bunu, üretilen sütün yüzde 45’i ile başardık. Yüzde 55’lik kayıt dışı süt üretimi sisteme girerse hem tüketicinin güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız hem de üreticinin sürdürülebilir üretim sağlayıp ihracatı artırarak ülkemize katma değer getireceğiz.”

5 bin kişiye içirecek

Süt ve süt ürünleri üreticisi Aynes’ten Dünya Süt Günü nedeniyle yapılan açıklamada, “Dünya üzerinde hiçbir canlı süt hariç tek bir gıda maddesi ile büyümesini idame ettiremez. Çünkü gıdalar içinde sadece süt, gerekli besin öğeleri olan protein, yağ, karbonhidrat, su ve kimi mineralleri yeterli ve dengeli oranda içeren yegâne gıda maddesidir” denildi. Açıklamada, Aynes’in 5 bin kişiye süt içirerek süt tüketiminin öneminin farkındalığını yaratmayı hedeflediği belirtildi.