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    HaberlerEkonomi Haberleri Suudi Arabistan Çin'den 265,3 milyon dolarlık tıbbi malzeme alacak
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    26.04.2020 - 21:01 | | AA

    Suudi Arabistan Çin'den 265,3 milyon dolarlık tıbbi malzeme alacak

    Suudi Arabistan yönetimi, Çin'den yeni tip corona virüs (covid-19) teşhisinde kullanılmak üzere 995 milyon riyallik (265,3 milyon dolar) tıbbi malzeme alınacağını duyurdu.

    Suudi Arabistan Çin'den 265,3 milyon dolarlık tıbbi malzeme alacak

     

    Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Riyad ve Pekin yönetimleri arasında 265,3 milyon dolarlık tıbbi malzeme sözleşmesi imzalandı.

    Sözleşme kapsamında Çin'in Suudi Arabistan'a 9 milyon test kitinin yanı sıra diğer tıbbi malzemeleri göndereceği, 6 laboratuvar inşa edeceği, bunlardan birinin günlük 10 bin test yapma kapasitesine sahip mobil laboratuvar olacağı ifade edildi.

    Sözleşmeyle ayrıca, söz konusu testleri yapmak üzere 500 kişilik uzman ve teknisyen ekibin gönderileceği, Suudi Arabistanlı sağlık çalışanlarının bu konuda eğitileceği bilgisi paylaşıldı.

    Haberde, Riyad yönetiminin daha önce ABD, İsviçre ve Güney Kore'den de test kiti satın aldığı, test sayısının 14,5 milyona ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.

    Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı virüs kaynaklı can kayıplarını 139, vaka sayısını ise 17 bin 522 olarak duyurmuştu.

    Kosova'dan getirilen üniversiteli genç yaşadıklarını anlattıKosova'dan, corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında Uşak'a getirilip, karantiya alınan 103 kişi arasındaki üniversite öğrencisi Mehmet Fahri Lastikçioğlu (25), yaşadıklarını anlatarak, ''Bütün dünya ülkeleri gördü ki, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir vatandaşını yalnız bırakmadı" dedi.
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