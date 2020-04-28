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    HaberlerEkonomi Haberleri Suudi Arabistan'da bankalar yeniden açıldı
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    28.04.2020 - 19:15 | | AA

    Suudi Arabistan'da bankalar yeniden açıldı

    Suudi Arabistan'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin hafifletilmesinin ardından bankalar yeniden açıldı.

    Suudi Arabistan'da bankalar yeniden açıldı

     

    Bankalar, ülkedeki şube ve merkezlerin Kovid-19 önlemleri göz önünde tutularak yeniden çalışmaya başladığını açıkladı.

    Açıklamada, salgına karşı alınan önemlerin ne kadar süreceğinin belirsizliğini koruduğu, dolayısıyla krizin finansal etkilerinin belirlenmenin şu an için zor olduğu ifade edildi.

    İç hat uçuşları haziranda başlıyor

    Öte yandan Suudi Arabistan Hava Yollarının internet sitesinde, 1 Haziran'dan itibaren iç hat bilet rezervasyonu yapılmaya başlandı.

    Suudi Arabistan Hava Yollarından ise henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    Ülkede Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, Mekke ve daha önce karantinaya alınan mahalleler dışında 26 Nisan'da kısmi olarak kaldırılmıştı.

    Kral Selman'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, 29 Nisan ile 13 Mayıs arasında alışveriş merkezleri, toptan ve perakende satış mağazalarını da kapsayan bazı ekonomik ve ticari faaliyetlerin yeniden başlamasına izin verildiği ifade edilmişti.

    Suudi Arabistan'da son verilere göre Kovid-19 kaynaklı can kaybı 152'ye, vaka sayısı ise 20 bin 77'ye yükseldi.

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