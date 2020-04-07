Takıp takıştırırken girişimci oldu

Mehtap Duran Yaman, ilgi alanını ‘iş’e çeviren bir girişimci. Diyarbakır’ın gözde takı mağazalarından birinin sahibi. Önceleri sosyal medya üzerinden başladığı, bugünlerde daha organize bir hale getirmeye çalıştığı e-ticaret ile ürünleri şehrinin dışına da çıkmış. İşini planlı şekilde büyütüyor, gelecek yıllarda farklı illerde şubeleşmeyi amaçlıyor. Üstelik takı tasarımı yoluyla çevresindeki kadınların el emeğini destekliyor. İşte öyküsü...

Mehtap Duran Yaman, “Takıp takıştırmasını severim, ilgi alanım” diyor. Bu ilgiyi ticari bir girişime çevirmeye karar vermesi şöyle olmuş: “Bu işi ticarete çevirme fikri bölgedeki aksesuar üzerine açığı fark ettiğimde karar verdim. İlk fark edişim ise kendi nişanımda kullanabileceğim aksesuarı şehirde bulamamda başladı.”

Düğün kredisiydi

Düğün için bankadan çektikleri krediyi eşiyle bu iş için kullanmaya karar vermişler. Risk almışlar ama sonuçta hem iş kurmuşlar hem de kara geçip düğün yapmışlar. Mehtap Duran Yaman işini büyütmek için devletin ve finans kurumlarının sunduğu imkanları araştırmış, kullanmış. Şunları söylüyor:

“Mağazamı açtıktan sonra evraklarımla KOSGEB başvurumu gerçekleştirdim. Ödeneklerim süreç doğrultusunda gerçekleşti. Bankaların ve finans kurumlarının kadın girişimcilere yönelik ayrıcalıklı imkanları konusunda bilgi edindim. Esnaf kefalet aracılığıyla tanınmış olan kredi imkanlarından faydalandım. Böylece mağazamın mevcut konumunu değiştirdim. Şehrin turist sirkülasyonun fazla olduğu tarihi Sur bölgesine taşındım, işyerimi büyüttüm.”

Şubeleşecek

Mehtap Duran Yaman, “5 yıl sonra işinizi ulaştırmayı hedeflediğiniz yer nedir?” sorusunu şöyle yanıtlıyor:

“Her yıl için planlar yapıyorum Hedefim ilerleyen yıllarda minimum 10 kadın istihdamı oluşturmak ve öncelikli çevre iller olmak üzere birçok ilde mağazalarımı şubeleştirmek.”

El emeği, göz nuru

Mehtap Aksesuar’da hem trend takılar hem de el emeği ürünler bulunuyor. Mehtap Duran, “Kişiye özel tasarım ürünler sunan çalışma arkadaşlarımız var” diyor. Özellikle el emeği ürünlerde yerel motiflere yer verdiklerini belirten Mehtap Duran Yaman şöyle konuşuyor:

“Diyarbakır’da el emeği tasarımlarıyla bizimle irtibat içinde olan ev hanımlarımızla da çok güzel işlerimiz oluyor. Bu hanımlarımızın ürünlerinin mağazamızda satışları gerçekleşiyor. Hem onlar için bir kazanç oluyor hem de bizim için. Birlikte çalıştığımız bu kadın arkadaşlarımız aynı zamanda moda ile de alakalı, trende uygun ürünleri bizlere sunuyor.”

E-ticarette büyüyor

Mehtap Duran Yaman, ürünlerini mağazasının yanında online olarak da satışa sunuyor. Başlangıçta sosyal medya üzerinden satış yapan Yaman, ülkenin farklı noktalarına ürün göndermiş. Şimdi e-ticarette daha da büyümenin hazırlığı içinde... Şunları söylüyor:

“Sosyal medya üzerinden gelen talebe yetişemiyorum. Bu nedenle web sitemi kurmak adına adım attım. Kısa süre içinde aktif bir şekilde sipariş alımlarına

başlayacağım.”