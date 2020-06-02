Tarihi Kapalıçarşı yeniden açıldı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 24 Mart’ta geçici olarak kapanan, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası, altın piyasasının kalbi olan tarihi Kapalıçarşı, Nuruosmaniye kapısında gerçekleştirilen törenle dualar eşliğinde açıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, İstanbul İl Prof. Dr. Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, çarşı esnafı ve çarşıda dükkanı bulunan Nusret Gökçe katıldı. Tarihi çarşı, İstanbul Valisi Yerlikaya’nın konuşması ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Müftüsü Maşalı’nın duasıyla açıldı.

‘Yeni normal başlıyor’

Yerlikaya, “Artık kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız yeni normal başlıyor. Koronavirüs salgını ile mücadelede takdire şayan noktaya geldik. Ama her şey bitmedi. Mücadeleye devam. Maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat ediyoruz. Kurallara riayet ederek işimize döneceğiz” dedi. Yerlikaya, çarşının restorasyon, bakım ve onarımı için 27.5 milyon TL daha vereceklerini belirtti.

Kapalıçarşı’nın ardından Mısır Çarşısı da törenle faaliyete açıldı.

‘Turist gelince çarşı kendine gelir’

21 kapısından 11’i açılan çarşının girişlerinde güvenlik görevlileri sosyal mesafeye uyulması konusunda sık sık uyarılarda bulunduğu görüldü. Çarşının girişinde sosyal mesafenin sağlanması için ayrıca yere uyarı işaretleri yapıştırılmıştı.

Maskesiz olanlar içeri alınmazken görevliler girişlerde vatandaşların ateşlerini de ölçtü. Kapılara dezenfektan konuldu. Daha önce çarşının havalandırması için tüm camların açılacağının belirtilmesine rağmen camların sadece bir kısmı açıktı.

2.5 ay sonra yeniden hizmet vermeye başlayan çarşının, Beyazıt Meydanı kapısı ile Nuruosmaniye kapısı arasında yoğunluk yaşanırken, diğer bölgeleri sakindi. Konuştuğumuz çarşı esnafı yoğunluğun mal getiren toptancı, temizlik yapan çarşı esnafı ve geçiş güzergâhı olarak kullanan vatandaşlardan kaynaklı olduğunu söyledi. 30 yıllık aktar Fazlı Akdere, “Yurt dışı uçak seferleri başlayıp turist gelince işlerimiz normale dönmeye başlar. Kapalıçarşı turiste hitap eden bir yer” yorumunu yaptı. Bir diğer çarşı esnafı Tarkan Özbudak, “Çarşının beklentisi turiste bağlı. Turist gelmeye başlayınca çarşı kendine gelmeye başlar” dedi.

Uçaklarda, ‘hijyen uzmanı’ dönemi

Kovid-19 nedeniyle durdurulan havayolu ulaşımı, iç hatlarda yapılan seferle yeniden başladı. İstanbul Havalimanı’ndan kalkan uçakla Ankara Esenboğa Havalimanı’na gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Uçuş sırasında uçuş ekibinin yanı sıra uçak hijyen uzmanları da görev alacak” dedi.

Havalimanlarında izolasyon odaklı yeni bir dönem başlattıklarını ifade eden Karaismailoğlu, salgına karşı belirlenen 4 temel unsura dikkat çekerek, şöyle dedi:

“Herkesin maske takma mecburiyeti, sosyal mesafeye tam uyum, hijyen tedbirlerinin alınması ve çalışanlarca riske uygun koruyucu teçhizat kullanılması unsurlarından asla taviz vermeyeceğiz. Havalimanlarımızda belirlenecek trafik sayısı kapsamında slot planlamaları yapılarak havalimanlarında ve uçaklarda sosyal mesafe şartları sağlanacak.”

Yolcuların iç hat uçuşlarına kabulünün, kişiye özel üretilen HES koduyla sağlanacağını belirten Karaismailoğlu, gelecek günlerde yurtdışı uçuşların açılması yönündeki çalışmaların da sonuçlandıracağını söyledi.

Öte yandan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “4 Haziran’dan itibaren TK olarak İstanbul’dan 34 Anadolu iline, Anadolujet olarak Ankara’dan 15 ile, Sabiha Gökçen’den 14 ile iç hat seferlerimiz yapılacaktır” dedi. -ANKARA Milliyet