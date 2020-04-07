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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarım Bakanlığı: Barajlarda yeteri kadar su var, su sıkıntısı öngörülmüyor
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    07.04.2020 - 10:50 |

    Tarım Bakanlığı: Barajlarda yeteri kadar su var, su sıkıntısı öngörülmüyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’de barajlarda yeteri  kadar su bulunduğunu ve içme suyunda herhangi bir sıkıntı  öngörmediklerini açıkladı.

    Tarım Bakanlığı: Barajlarda yeteri kadar su var, su sıkıntısı öngörülmüyor

    Bakan Pakdemirli, 1 Ekim 2019 – 06 Nisan 2020 tarihleri arasında Türkiye genelinde kümülatif yağışlar ortalamasında uzun yıllar  ortalamalarına göre % 1,7 oranında azalma olduğunu ancak barajlarda  yeterli su bulunduğunu söyledi.

    İşletmede olan 98’i içme suyu, 125’i enerji ve diğerleri sulama  maksatlı toplam 360 adet depolama tesisinde doluluk oranının yüzde 53,8 olduğunu dile getiren Pakdemirli, bu barajlardaki mevcut su miktarının 140,3 milyar metreküp olduğunu bildirdi.

    HİÇ YAĞIŞ OLMAMASI DURUMUNDA BİLE İSTANBUL’UN 7 AYLIK SUYU VAR

    4 Büyükşehirin içme suyu barajlarında geçen yıla göre yüzde 14  oranında su azalışı olmasına rağmen bunun sıkıntı aratmayacağını  ifade eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

    “İstanbul’a içme ve kullanma suyu temin eden barajlarda bugün  itibariyle 575 milyon metreküp su bulunuyor. Bu miktar hiç yağış  olmaması durumunda bile şehrin 7 aylık suyunun bulunduğu anlamına  geliyor. Darlık Barajı’nda %100 doluluk oranına ulaşıldığı ve savak  açılarak kontrollü su bırakılmaya başlandı. Ömerli Barajı’nda ise  doluluk % 99 seviyesindedir. Bulunduğumuz mevsim itibariyle halen  bahar yağışları ve yüzey akışları devam ediyor.

    Ankara’da ise 346 milyon metreküp su bulunuyor. Bu, hiç yağış  olmaması durumunda bile şehrin 10 aylık suyunu karşılayabilecek  miktardır. İzmir’de 164 milyon metreküp, Bursa’da ise 29 milyon  metreküp su bulunuyor.”

    HEM HİJYENİN GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMELİ HEM DE İSRAF EDİLMEMELİ

    2020 yılında ülke genelinde içme suyu sıkıntısı yaşanmayacağını  öngördüklerini vurgulayan Pakdemirli, yeni tip korona virüs (Covid-19)  nedeniyle hijyen ve kişisel temizliğe gerekli önemin verilmesi  gerektiğinin altını çizerek “Hijyen konusunda tasarruf ikinci planda,  ancak bu durum suyu gereksiz yere israf etmemiz anlamına gelmemeli.

    Türkiye su zengini bir ülke değil. Suyumuz kısıtlı ve bu bilinçle hem  hijyen gereklerini yerine getirmemiz hem de kısıtlı olan bu kaynağı  gerektiği gibi israf etmeden ihtiyaçlarımız kadar tüketmeliyiz” diye  konuştu.

    Bakan Pakdemirli, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere ülke  genelinde geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de içme ve kullanma  suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımları planlanarak  peyderpey hayata geçirdiklerini ve gerekli tedbirleri aldıklarını da  sözlerine ekledi. 

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