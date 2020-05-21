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    21.05.2020 - 10:34 | | AA

    Tarım Girdi Fiyat Endeksi martta arttı

    Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE), martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,66, bir önceki aya göre yüzde 0,13 arttı.

    Tarım Girdi Fiyat Endeksi martta arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.

    Buna göre, endeks martta bir önceki aya göre yüzde 0,13, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,66 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,32 artış gösterdi.

    Ana gruplar itibarıyla martta bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,04, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 0,65 yükseldi.

    Yıllık bazda tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 7,30, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 9,96 artış kayıtlara geçti.

    Alt gruplarda artış ve azalışlar

    Martta, bir önceki yılın aynı ayına göre en çok azalan diğer alt gruplar yüzde 2,24 ile tarımsal ilaçlar oldu.

    Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış ise yüzde 11,98 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 11,25 ile malzemeler, yüzde 10,82 ile diğer mal ve hizmetler alt gruplarında gerçekleşti.

    Alt gruplardan aylık bazda en fazla azalış yüzde 0,72 ile tohum ve dikim materyalinde görüldü.

    Martta artışın en yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 2,74 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 2,36 ile makine bakım masrafları ve yüzde 0,65 ile malzemeler olarak kaydedildi.

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