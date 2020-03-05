Tarım, turizm ve girişimciye destek

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, Türkiye ile birlikte altı ülkede operasyonları bulunduğunu ve bu ülkelerde pazar lideri olduklarını belirterek, 70’den fazla ülkede tüketiciyle buluştuklarını söyledi.



İlham verdi



Anadolu Efes’in 40 yıldır tarım sektörüne verdiği destekle bir tarım şirketi gibi de çalıştığını dile getiren Ağırbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve UNDP’nin ortaklığıyla 13 yıldır yürüttükleri ‘Gelecek Turizmde’ ile Türkiye’nin yerel değerlerini turizme kazandırdıklarını, şu ana kadar kurumsal olarak destekledikleri 19 proje ile 300 kadına istihdam sağlandığını aktardı.



Ağırbaş, genç girişimcilerin Anadolu Efes’in hayatında önemli bir yeri olduğunu ve girişimcilik konusunda ilham veren hikayeleri çoğaltmak istediklerini de kaydederek, “Dünyanın 5 en büyük kuluçka merkezi arasında olan İTÜ Çekirdek’in 3 yıldır ana paydaşlarından biriyiz. Şirketimizde düzenlediğimiz ‘Girişim İş Birliği Günleri’ dahil olmak üzere her yıl yüzden fazla girişimle tanışıyoruz. Bunlardan en az 20 tanesine bire bir dokunup iş birliği olanaklarını konuşuyor ve iş modellerinin gelişmesine katkı sağlıyoruz” diye konuştu.



Tuğrul Ağırbaş, basın toplantısı sırasında sosyal fayda girişimcilerinden Blind Look kurucusu Cihat Ersin ve Sadriye Görece ile Biolive’in kurucu ortağı Duygu Yılmaz’ı tanıtarak, yaptıkları işleri hayranlıkla izlediğini belirtti. Yeni girişimleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.Ağırbaş, kültür sanat alanında 33 yıldır İKSV’nin bütün festivallerine, aralarında DasDas’ın da bulunduğu tiyatrolara kurumsal olarak destek olduklarını söyledi.



Ağırbaş, kalite konusunda dünyanın en seçkin kurumlarından alınan 100’ün üzerinde ödüllerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.



En önemli odağımız olacak

Tuğrul Ağırbaş, 2020 için belirledikleri odak alanlarının en önemlisinin yine sürdürülebilirlik olduğunu belirterek, “Çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, ürünlerin ambalaj malzemelerinden taşımada kullanılan kasalara, satış noktalarından restoranlardaki servis sunum malzemelerine kadar her yerde kendini gösterecek.

Tüketicileri de onlarla birlikte sorumluluk almaya davet edeceğiz” diye konuştu.