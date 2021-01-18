Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak işçiler için kura çekildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca verilen 826 açıktan işçi atama izni üzerine, İŞKUR kanalı ile başvurular alındı.

Noter katılımı ile Bakanlıkça oluşturulan komisyon gözetiminde, iki kamerayla kaydedilerek 16 Ocak'ta gerçekleştirilen kura çekiminde, 826 asil ve 826 yedek aday belirlendi.

Bakanlık Merkez Kampüsü Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kuraların sonuçları, 54. Noter yetkililerince tutanak altına alındı.

Türkiye Noterler Birliği ve 54. Noter tarafından belirlenen asil ve yedek adayların atama işlemleri, evrak kontrolleri, sabıka kayıtları ve aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelendikten sonra yapılacak.

Şartları taşımadığı tespit edilen asil adayın yerine, şartları taşıyan, yine noter tarafından belirlenmiş yedek adaylar atanacak.

Atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların, ilanda yer alan genel ve özel şartlarda belirtilen evrakları 22 Ocak mesai saati sonuna kadar başvuruda bulundukları Bakanlığın ilgili birimlerine teslim etmesi gerekiyor.

Öte yandan sonuçlar, Bakanlığın "tarimorman.gov.tr" internet adresinde "Duyurular" bölümünden de ilan edildi.