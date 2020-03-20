BİST87.0352,16EURO6,99-0,19USD6,51-0,48ALTIN314,801,54
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan corona virüse karşı kumanya önlemi
    ABONE OL
    20.03.2020 - 15:01 | | AA

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan corona virüse karşı kumanya önlemi

    Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kurum çalışanları ve hizmet alan vatandaşlara yemeği kumanya olarak vermeye başladı.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan corona virüse karşı kumanya önlemi

    Destek Hizmet Dairesi Başkanı Fatih Sarıkaya, konuyla ilgili Bakanlık yemekhanesinde değerlendirmelerde bulundu.

    Kovid-19'un bir solunum yolu hastalığı olduğunu ve hava damlacıklarıyla bulaştığını dile getiren Sarıkaya, taşıyıcıların hapşırması veya öksürmesiyle bu kişilerin temas ettiği yüzeylere başka insanların dokunmasıyla da virüsün yayılabildiğine dikkati çekti.

    Sarıkaya, bakanlık olarak, virüsün dünyada yayılmaya başlamasıyla toplu tüketim yerlerinde ve gıda işletmelerinin tamamında hijyen kurallarına bağlı kalınması yönünde uyarılarda bulunduklarını ve bunları takip ettiklerini söyledi.

    'PANDEMİ' KALKANA KADAR DEVAM EDECEK

    Bu kapsamda kurum servisleri ve personel hizmet araçları dahil olmak üzere tüm binalarda belirli periyotlarla dezenfekte işlemi yapmayı sürdürdüklerini anlatan Sarıkaya, şu ifadeleri kullandı:

    "Misafirhanelerimizden ve sosyal tesislerimizden yararlanan çalışma arkadaşlarımızı ya da hizmet alan tüm vatandaşlarımızı misafir olarak görüyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile tüm misafirlerimizin sağlığını birinci önceliğimiz olarak tutuyoruz. Bu doğrultuda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla bakanlığımızdan hizmet alan çalışma arkadaşlarımıza ve hizmet alan vatandaşlarımıza kumanya şeklinde yemek vermeye başladık. Bu uygulama ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek teşkil etmeyi amaçladık."

    1500-2000 ÇALIŞANA HİZMET VERİLİYOR

    Sarıkaya, günlük 1500-2000 çalışana kumanya hizmeti verdiklerini ve uygulamanın tüm dünyada "pandemi" kalkana kadar devam edeceğini bildirdi.

    Öte yandan, Kovid-19'a karşı önlem çalışmaları kapsamında yemekhane, servis ve hizmet araçları ile bina gibi toplu olarak kullanılan alanlar bakanlık tarafından belli aralıklarla dezenfekte ettiriliyor.

    Hapşırınca çalışanlar ve müşteriler sağa sola kaçıştıZonguldak'ta halı satan iş yerinde bir kişinin hapşırmasıyla çalışan ve müşteriler panikle kaçacak yer aradı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Doya Doya Moda kim elendi? Kim birinci oldu?

    Doya Doya Moda kim elendi? Kim birinci oldu?

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    İtalyan hemşire: Artık ölüleri bile sayamıyoruz

    Pusuya müebbet istendi

    Pusuya müebbet istendi

    Sıradaki Haber