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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na destek
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    09.04.2020 - 10:40 | | AA

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na destek

    Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı enstitülerde çalışan araştırmacılar, TÜBİTAK'ın kurduğu COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na gelen tıbbi ve aromatik bitkiler başta olmak üzere tüm tarımsal konulardaki projelerle ilgili destek sağlıyor.

    Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan COVİD-19 Türkiye Web Portalı'na destek

    Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK'ın sanal ortamda yeni tip koranavirüse (Kovid-19) karşı araştırma ekosistemini bir araya getirmek ve yararlı bilgilerin paylaşılması amacıyla kurduğu portala tarımsal konularda destek veriyor.

    Bu kapsamda araştırmacılar, söz konusu portala tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda gelen projeleri inceliyor, ıslah ve agronomi (çiftçilikle ilgili bilgilerin araştırıldığı bilim dalı) gibi alanlarda destek sağlıyor. Tıbbi aromatik bitkilerin alternatif tıptaki kullanım alanları konusundaki sorular da yine araştırmacılar tarafından yanıtlanıyor.

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