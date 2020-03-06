‘Tarımda kooperatif örgütlenmesi gerekli’

Çalışmanın tanıtım toplantısında konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye’nin sürdürülebilir bir gıda güvenliği sistemine ihtiyacı olduğunu vurguladı. Özilhan, 2030’da Türkiye nüfusunun 90 milyona yaklaşacağı öngörülürken, daha az çiftçinin, yaklaşık yüzde 50 daha fazla tarımsal üretim yapmak zorunda kalacağına dikkat çekti. Tüm tarım ve gıda sisteminin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirten Özilhan, “Küçük tarım arazileri ve küçük çiftçilikle, ölçek ekonomisinden yararlanmamız, çiftçilerimizi havza ve ürün bazında kooperatifler biçiminde örgütlememiz gerekiyor. Kooperatifler sayesinde küçük üreticiler, traktör, sulama, gübre, pazarlama, satış, eğitim gibi birçok alanda güçlerini birleştirirse, tarım ve hayvancılığımız bugünden çok farklı bir noktaya gelir. Hali hazırda çok iyi çalışan kooperatiflerimiz var. Bu modeli geliştirmemiz ve tüm ülkeye yaymamız gerekiyor” diye konuştu.

‘Katma değer düşük’

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ise tarımın gençlerin, girişimcilerin ilgi alanına çekilmesi gerektiğini, bu çerçevede, eğitim reformunun ve teknolojik gelişmelerin kayda değer rol oynayabileceğine inandığını söyledi.

Kaslowski, Türkiye’nin tarımsal arazi hacmi bakımından, dünyada ilk 10 ülke arasında bulunduğunu, buna rağmen tarımsal verimliliğin ve sektörde yaratılan katma değerin arzu edilenden az olduğunu kaydetti.



Kaslowski, hazırladıkları raporda, hem üreticinin hem de tüketicinin kazanmasını sağlayacak, sektörün yarattığı katma değerin artırılmasına katkı yapacak politika önerilerini önceliklendirdiklerini, Tarım ve Orman Şurası’nın çıktılarına da katkı yapacak bu öneriler ekseninde tüm paydaşlarla iş birliği içinde olacaklarını ifade etti.