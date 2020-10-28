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    HaberlerEkonomi Haberleri Tariş zeytinyağına 26 TL fiyat belirledi
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    28.10.2020 - 09:47 |

    Tariş zeytinyağına 26 TL fiyat belirledi

    Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, açıkladıkları 26 TL fiyatın üreticiyi memnun edecek bir rakam olduğunu kaydederek, "Zeytinyağı Birliği, her zaman üretici ortaklarının  yanında yer aldığını bu alım kampanyasında bir kez daha göstermiştir." dedi.

    Tariş zeytinyağına 26 TL fiyat belirledi

    Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, kurumun  tüm olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, üreticisini de memnun  etmeyi hedefleyen fiyat seviyesi belirlediklerini söyledi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin 2020-2021 dönemi alım kampanyasında  sızma yağlara 26 TL fiyat belirlediklerini ifade eden Sürek,  ‘’Birliğimiz, üretici ortaklarının yanında yer aldığını bu alım  kampanyasında da bir kez daha ortaya koymuştur’’ dedi.

    Başkan Sürek, amaçlarının ürünün değerini koruyarak, üreticiyi  mağdur etmemek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

    ‘’Kooperatif bölgelerimizden gelen fiyat değerlendirmeleri, iç ve  dış piyasalar rekolte ve fiyat seviyelerini de dikkate alarak, üreticimizi memnun edeceğini düşündüğümüz fiyat seviyesiyle ürün  alımlarına başladık. Bundan sonraki süreçte de piyasa gelişmelerine  göre hareket edeceğiz. Ürünün değerini koruyarak, üreticimizi mağdur  etmemek başlıca hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda başlattığımız  alım kampanyası tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz yıl başarılı bir alım kampanyası yürüttük. Üretici  ortaklarımızla omuz omuza 2019-2020 kampanya dönemini hem alımlar hem  de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da  bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumlarını dikkate alarak,  titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 26 TL fiyat  vererek, alımlara başladık.’’

    Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin tüm kooperatifleri ve 28 bin ortağıyla bölgede güçlü bir yapıya sahip olduğunu anlatan Hilmi Sürek, en önemli gücünün ortakları, ortaklarının ürünü olan  zeytinyağının kalitesi olduğunu vurguladı. Sürek, ‘’Birliğimizin  açıkladığı alım fiyatının tüm üreticilere, sektörümüze ve ülkemize  hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

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