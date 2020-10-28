Tariş zeytinyağına 26 TL fiyat belirledi

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Hilmi Sürek, kurumun tüm olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, üreticisini de memnun etmeyi hedefleyen fiyat seviyesi belirlediklerini söyledi. Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin 2020-2021 dönemi alım kampanyasında sızma yağlara 26 TL fiyat belirlediklerini ifade eden Sürek, ‘’Birliğimiz, üretici ortaklarının yanında yer aldığını bu alım kampanyasında da bir kez daha ortaya koymuştur’’ dedi.

Başkan Sürek, amaçlarının ürünün değerini koruyarak, üreticiyi mağdur etmemek olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

‘’Kooperatif bölgelerimizden gelen fiyat değerlendirmeleri, iç ve dış piyasalar rekolte ve fiyat seviyelerini de dikkate alarak, üreticimizi memnun edeceğini düşündüğümüz fiyat seviyesiyle ürün alımlarına başladık. Bundan sonraki süreçte de piyasa gelişmelerine göre hareket edeceğiz. Ürünün değerini koruyarak, üreticimizi mağdur etmemek başlıca hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda başlattığımız alım kampanyası tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz yıl başarılı bir alım kampanyası yürüttük. Üretici ortaklarımızla omuz omuza 2019-2020 kampanya dönemini hem alımlar hem de satışlar açısından memnuniyet verici şekilde tamamladık. Bu yıl da bölge, ülke ve dünya üretimi ve fiyat oluşumlarını dikkate alarak, titiz değerlendirmeler sonucunda sızma zeytinyağına 26 TL fiyat vererek, alımlara başladık.’’

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin tüm kooperatifleri ve 28 bin ortağıyla bölgede güçlü bir yapıya sahip olduğunu anlatan Hilmi Sürek, en önemli gücünün ortakları, ortaklarının ürünü olan zeytinyağının kalitesi olduğunu vurguladı. Sürek, ‘’Birliğimizin açıkladığı alım fiyatının tüm üreticilere, sektörümüze ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ diye konuştu.