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    HaberlerEkonomi Haberleri Tarladaki ürüne ‘cep’ten takip
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    24.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tarladaki ürüne ‘cep’ten takip

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) tarafından, tarımda verimliliğin artırılması, maliyet ve risklerin azaltılması amacıyla geliştirilen Uydu Tarla Takip Sistemi (TARKİP) ile Tarım Kredi ortağı çiftçiler, tarlalarını mobil cihazlarından takip edebilecek, ürünlerin gelişim, sağlık, su, stres, hastalık ve ilaç durumlarını harita üzerinden izleyebilecek.

    Tarladaki ürüne ‘cep’ten takip

    Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, uzaktan algılama teknolojileri ve uydu görüntülerinin analiziyle geliştirilen TARKİP’i ortaklarının kullanımına açtıklarını belirtti.

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