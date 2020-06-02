Taşıt kredisi faiz oranları - Taşıt kredisi hesaplama : Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank haberleri

Kamu bankaları tarafından düşük faizli taşıt kredisi başvuru işlemleri alınmaya başladı. Vatandaşlar konuya ilişkin araştırmaya geçti. Taşıt kredisi faiz oranları ne kadar? sorusuna cevap arayanlar, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank resmi internet sayfalarından bilgilere erişim sağlıyor. Haberimizin içeriğinde taşıt kredisine dair merak edilenleri derledik.

Taşıt Finansmanı Paketi

Yerli Üretime Özel Taşıt Finansmanı - Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacak.

İkinci El Taşıt Finansmanı

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize yüzde 0,82 finansman oranı ile taşıt finansmanı imkanı sunulacaktır. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Finansmanlarında azami limit 150 Bin TL olacaktır. Finansman tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar finansmana konu olabilecek. 1.El ve 2.El tüm Taşıt Finansmanlarında asgari özkaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanmaktadır. Taşıt Finansmanı Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren Şubelerimize yapılabilecek.

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TAŞIT KREDİSİ ZİRAAT BANKASI

1.El-Sıfır Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunmaktayız.

50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,69 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 10,7983'tür.

2.El Taşıt Destek Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli ile 2. El Taşıt Destek Kredisi ürünü sunmaktayız.

2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami üst limit 150 Bin TL olacaktır.

Bu kapsamda, 7 yaşına kadar ikinci el otomobiller için kredi kullanılabilecektir.

50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,82 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 12,8768'dir.

Detaylı bilgi için Şubelerimize başvurabilirsiniz.

Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.​