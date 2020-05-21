Taşköprü sarımsağı uyarısı

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü'de şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, temmuz başlarında hasat ediliyor.

Raf ömrü 10 ayı bulan Taşköprü sarımsağının satışı da nisan ayı sonunda tamamlanıyor.

Belediye Başkanı Çatal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her yıl ortalama 25 bin ton sarımsak üretildiğini söyledi.

İlçede yetiştirilen sarımsağın diğer sarımsaklardan tadı ve aromasıyla ayrıldığına işaret eden Çatal, "Taşköprü, dünyaca ünlü 'beyaz altın'ın başkentidir. Taşköprü sarımsağının özelliği, selenyumun yüksek olmasıdır. 600 bin sene önce burada bir volkan patlaması olmuş ve selenyum bu şekilde yükselmiş. Başka bir yerde bizim toprağımızdaki verimi alması için mutlaka bir volkan patlaması lazım. Bu da mümkün değil." dedi.

İlçede sarımsak üretiminde 4 bin kişinin çalıştığını dile getiren Çatal, sektörde çalışan sayısını gelecek yıllarda iki katına çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Çatal, son aylarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sarımsak fiyatının hem Türkiye'de hem de dünyada arttığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Kastamonu da dahil, birçok yerde Taşköprü sarımsağının ismi kullanılarak mayıs ve haziran aylarında sarımsak satılıyor. Şu an Taşköprü'de sarımsak pazarımız kapalı. Bizim sarımsağımız şubat ayının ilk haftasında dikilir, temmuzun ilk haftası çıkartılır. Temmuz ayından önce sarımsağımız çıkmaz. Temmuzdan önce çıkan sarımsak kesinlikle Taşköprü sarımsağı değildir. Bunu bütün vatandaşların bilmesi gerekiyor."

Sarımsak üreticisi Mehmet Koç da sarımsağın çok emek isteyen bir ürün olduğuna işaret ederek "Her sarımsak tek tek elimizden geçiyor. Taşköprü sarımsağının ekim ve hasat zamanı belli. Mayıs ve haziranda satılan sarımsaklar Taşköprü sarımsağı değil. Bizim sarımsağımız nisan ayında biter." ifadesini kullandı.