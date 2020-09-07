Tatildekirala.com organik trafiğini nasıl artırdı?

Türkiye’nin köklü kurumlarından Demirören Grubu çatısı altında 2018 Kasım itibariyle hizmetlerine başlayan Digital Case Media, performans pazarlama, kreatif, medya planlama & satın alma hizmet kalemleriyle onlarca markaya hizmet veriyor.

Tatildekirala.com hakkında

Tatildekirala.com, yeni nesil bir villa ve tekne kiralama platformu. 3.000’den fazla kiralık villa seçeneği ile kullanıcıların villa ve yazlık kiralayarak tatil için otel yerine yeni alternatifler sunan Tatildekirala, kişiselleştirilmiş ve müşteri odaklı yapısı ile gelecek 5 yılda Türkiye pazarının lideri olmayı hedefliyor.

Beklentiler ve sorunlar

Tatildekirala.com’un SEO ile ilgili olumsuz anılarını ve beklentilerini dinledikten sonra hızlı bir uygulama planı için çalışmalara başladık. Pazar payını yükseltmek, daha görünür olmak ve pandemi sürecini bir avantaja çevirmek temel hedefimizdi.

Pazar analizleri ve teknik analizler sonrasında iş başlıkları belirlendi. İş başlıklarını, öngörülen kazanımlar ile birlikte markamıza aktardık.

Karşılaştığımız temel sorunlar

- Çarpık URL Mimarisi: Yaptığımız teknik analizler ve pazar araştırmaları sonucunda, URL mimarisinin hedeflenen anahtar kelimeleri içermediğini ve hiyerarşi problemleri olduğunu gördük.

Site içi Kırık Bağlantılar: Teknik analizler sonucunda, site içinde yer alan linklerin büyük çoğunluğunun “404” sayfalarına gittiğini veya site için yönlendirmelere sebebiyet verdiğini tespit ettik. Tarama bütçesinin negatif etkilendiğini ve kullanıcılara eksik bir deneyim sunduğunu gözlemledik.

Meta Title ve Description Etiketlerindeki Eksiklikler: Yaptığımız Pazar analiz ve anahtar kelime araştırması sonucunda, başlık/açıklama elementlerinin, rekabet edilmek istenen anahtar kelimeleri içermeyip, SEO standartlarından uzak olduğunu gördük.

İndekslenme Problemi: Pazar için önemli olan “semt sayfalarının” Google dizinlerine eklenmediğini tespit ettik. Semt sayfalarının dizine eklenmemesi pazar payında kayba sebebiyet vermekteydi.

Tatildekirala.com ile yaptığımız toplantılar neticesinde, ilk üç sıradaki görünürlüğümüzü artırmak için kısıtlı bir sürede yukarıdaki başlıkların çözümlenmesi için el sıkıştık.

Geçiş öncesi süreç

Tüm başlıkların çözümlenmesi ve yeni URL mimarisinin hayata geçirilmesi için tanımlanmış süre sadece yedi gündü. Sürenin kısıtlı olmasındaki temel sebep, tatildekirala.com’un planlanmış televizyon reklamları ve pazarlama aksiyonlarına ayak uydurabilmekti.

Yaptığımız pazar analizlerden beslenerek yeni URL yapımızı oluşturduk ve title & description etiketlerimizin nihai haline karar verdik. Çalışmalarımızda, kullanıcı eğilimlerini göz önünde tutarak, nokta atışı anahtar kelime kullanımını hedefledik.

Çalışmalarımızı yönlendirme haritası ile tamamlayıp, geçiş anında uygulanacak beş aşamalı kontrol listesini hazırladık. Bu kontrol listesi ile tarama bütçesini negatif etkileyebilecek hataların önüne geçmeyi ve trafik kaybını engellemeyi amaçladık. Tatildekirala.com yazılım ekibi ve Digital Case performans ekibinin yüksek eforuyla test domaininde bütün güncellemeleri test ettik ve gerekli düzenlemeleri tamamladık. Canlıya geçiş için geri sayım başladı!

Geçiş anında neler yaşandı?

URL mimarisi gibi köklü bir değişiklik ile birlikte temel elementleri elden geçirirken en dikkat edilmesi gereken başlıklardan biri pazarlama ve yazılım ekibi ile SEO ekibinin koordineli çalışmasıdır. Uygun gün ve saat belirlendikten sonra tüm ekipler anlık iletişime uygun şekilde konumlandık.Yazılım ekibinden aldığımız bilgi ile birlikte, önceden belirlediğimiz beş maddelik kapsamlı kontrol listesini ve anlık kontrolleri Tatildekirala.com pazarlama ekibi ile birlikte gerçekleştirdik. Anlık olarak ortaya çıkan küçük problemler yazılım ekibinin hızlı müdahaleleri ile çözüldü ve büyük geçiş kusursuz bir şekilde tamamlandı.

Parlayan yıldız: Tatildekirala.com

Sitedeki teknik aksaklıklar giderildi ve sağlıklı bir URL mimarisine geçiş yapıldı. Az zamanda gerçekleşen operasyon, kısa süre içerisinde harika sonuçlar verdi. Tatildekirala.com’un büyüme ivmesi hızlandı ve pazar payı ile organik trafik büyük artış yakaladı.

Yeni URL mimarisi ve birinci aşama SEO geliştirmelerini tamamladıktan sonra, Temmuz 2020’de geçtiğimiz yılın aynı ayına göre organik kaynaklı, ana sayfa hariç, trafik %1.254 büyüme gösterdi. Büyüyen trafik aynı zamanda işlem sayısına ve gelire de katkı sağladı. Karşılaştırılan döneme göre sırasıyla %1.416,67 ve %3.314,91 büyüme gerçekleşti.

Pandemi süreci ve villa kiralama sektörüne artan ilgiden bağımsız bir şekilde, SEO çalışmalarının pozitif sonucu on üç aylık grafikte daha net şekilde görülüyor.

Google Analytics verilerine ek olarak, marka adı hariç anahtar kelimelerin pozisyon dağılımlarını içeren tabloyu incelediğimiz zaman, Mayıs ayında ilk üç sırada yer alan anahtar kelime sayısını geçişten sonraki süreçte 14 kat artırdığımızı gördük.

Özetle çalışmalar neticesinde;

- URL mimarisi standart bir hale ve hedef anahtar kelimeler doğru bir şekilde kullanıldı.

- Site içindeki kırık linkler düzeltildi ve tarama bütçesi optimize edildi.

- Meta title description etiketleri, hedef anahtar kelimelere uygun şekilde düzenlendi.

- Pazar payı için mutlak önem taşıyan “semt sayfaları” doğru bir şekilde dizine eklendi ve yüksek pozisyonlarda sıralama aldı.

Tatildekirala.com SEO projesinde yakaladığımız başarı için ekip olarak çok mutluyuz. Pandemi nedeniyle olumsuz etkilenen tatil sektöründe bir markamızın bu denli yükselişine katkı sağlamak gurur verici. Başta mentorum olarak gördüğüm ekip liderimiz Arda Mendeş olmak üzere projenin başlangıcından itibaren emek ve yetkinlikleri ile büyük katkı sağlayan Digital Case Media performans ekibine teşekkürü borç bilirim.

SEO projelerinde büyük başarılar yakalayıp, seyir değiştirmek sadece operasyon ekibine bağlı değildir. Marka ve ajansın, uyumlu çalışması, birbirini anlamasını ve beraber hareket etmesi başarıyı beraberinde getiren unsurlardandır. Ne mutlu ki bize, standart marka – ajans ilişkisi bir kenara, bizi kabullenen ve bizimle beraber hareket eden harika bir ekiple çalışma şansını yakaladık. Bizi kendi ekibinden bir parça olarak kabul eden ve gece gündüz demeden müthiş bir efor ile bize destek olan TatildeKirala.com kurucusu ve CEO’su Ruşen Mat’a ve Pazarlama Müdürü Sezal Kaya’ya en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.