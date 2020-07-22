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    HaberlerEkonomi Haberleri Tayland'da gördüğü ejder meyvesini Aydın'da yetiştiriyor
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    22.07.2020 - 17:03 | | AA

    Tayland'da gördüğü ejder meyvesini Aydın'da yetiştiriyor

    Gemilerde tayfa olarak çalışırken Tayland'da gördüğü ejder meyvesini Aydın'da üretmeye karar veren Övünç Yorbik, bu sezon 7 bin meyve hasat etmeyi hedefliyor.

    Tayland'da gördüğü ejder meyvesini Aydın'da yetiştiriyor

    Aydın İncirliova ilçesine bağlı Gerenkova Mahallesi'nde yaşayan Övünç Yorbik, Tayland'da çalışırken gördüğü ejder meyvesini, 3 yıl önce yetiştirmeye karar verdi.

    Övünç Yorbik, bin metrekarelik yer kiralayarak hazır hale getirdiği seraya 900’e yakın fidan dikerek geçen yıl 1500 meyve hasat etti.

    Gazetecilere açıklama yapan Yorbik, bu yıl yaklaşık 7 bin ürün almayı hedeflediğini söyledi.

    Ürünün haziran ayında tomurcuk verdiğini, yaklaşık 45 gün sonra da olgunlaştığını belirten Yorbik, hasadına başladıkları meyvenin tanesini 15 liradan satıldığını aktardı.

    Ejder meyvesinin sağlığa yararlı olduğunu kaydeden Yorbik, "Bu yıl 7 bin civarında meyve bekliyorum. Dallar çoğaldıkça meyvede artıyor. Gelecek yıl da 15 bin meyve hedefliyorum." dedi.

    Taylandda gördüğü ejder meyvesini Aydında yetiştiriyor

     

     

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