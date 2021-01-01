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01.01.2021 - 17:41 | | DHA

Tayland’da uçaklarda ikram düzenlemesi! Yasakladı...

Tayland, koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle ülke içi uçuşlarda ikram ve dergileri yasaklama kararı aldı.

Tayland’da uçaklarda ikram düzenlemesi! Yasakladı...

Tayland, koronavirüsün yayılmasını durdurmak amacıyla ülke içi uçuşlarında ikram hizmetlerini ve dergileri yasakladı. Kararın vakaların artması sonucu alındığı ifade edildi. Kovid-19 Görev Gücü, yeni vakaların çoğunun yerel olduğunu, 6 vakanın ise yurt dışından gelen kişilerde tespit edildiğini duyurdu. Yeni düzenlemelere uymayan havayolları şirketlerinin, Tayland Sivil Havacılık Otoritesi’nden ceza alabilecekleri belirtildi.

TAYLAND'DA SON DURUM

Tayland'ta son 24 saatte 279 koronavirüs vakasına rastlandı. Bir günde 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı ise 63'e çıktı. Salgının başından bugüne kadar vaka sayısı 7 bin 163’e yükseldi. Salgın görülen 4 bin 273 kişi iyileşti. Başkent Bangkok'ta, artışa geçen vaka sayılarının ardından 4-7 Ocak tarihlerinde kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği açıklandı.

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