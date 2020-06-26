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    HaberlerEkonomi Haberleri TBB Başkanlığına Hüseyin Aydın yeniden seçildi
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    26.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TBB Başkanlığına Hüseyin Aydın yeniden seçildi

    Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın ve Başkan Vekilliği’ne Ümit Leblebici yeniden seçildi.

    TBB Başkanlığına Hüseyin Aydın yeniden seçildi

    Birlikten yapılan açıklamaya göre, TBB’nin önceki gün gerçekleşen 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan seçim sonucunda oluşan yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını dün yaptı.

    Yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili seçimine ilişkin birlik statüsünün 15. ve 16. maddeleri gereğince, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Hüseyin Aydın’ın (Ziraat Bankası Genel Müdürü) ve Başkan Vekilliği’ne Ümit Leblebici’nin (Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü) seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, genel kurulda yaptığı konuşmada, ekonomide, destekleyici ve kapsayıcı nitelikte karma bir maliye, para ve kredi politikası uygulandığını ifade ederek, “Maliye ve kredi politikasında hareket alanımız vardı. Makro dengenin sürdürülebilir olması yanında düzenlemelerde yapılan esnekliklerin de olumlu etkisiyle bankalar, bu sürecin başarıyla yönetilmesine destek oldu” değerlendirmesini yaptı.

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