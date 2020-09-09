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    09.09.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

    TBMM’nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi

    AK Parti, “hobi bahçesi” adı altında tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmaya “yıkım” getiren yasa teklifini, Meclis açılır açılmaz TBMM gündemine getirmeyi planlıyor.

    TBMM’nin ilk gündemi izinsiz hobi bahçesi
    AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

    Yeni yasama yılına 1 Ekim’de başlayacak Meclis’te AK Parti grubunun çalışma takvimi netleşmeye başladı. TBMM Genel Kurulu’nda öncelikli olarak komisyonda kabul edilen tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren kanun teklifi ele alınacak.

    O bahçeler yıkılacak

    İlgili Meclis komisyonunda görüşülerek, benimsenen ve Genel Kurul gündemine inen yasa teklifine göre, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanan yaptırımlar caydırıcı hale getirilecek.

    Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine uyulması zorunlu olacak.

    İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak kaydıyla bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Yıkılmayan yapılar ise yıkım masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak üzere bakanlık tarafından yıkılabilecek.

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