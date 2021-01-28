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28.01.2021 - 10:28 | | AA

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 12,8 artarak 93,3 milyar dolar oldu.

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yükseldi

TCMB tarafından, Aralık 2020 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 12,8 artarak 93,3 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 17,8 artarak 48,5 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 8,1 azalarak 43,2 milyar dolar oldu.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) aralıkta yüzde 2,4 artarak 28,3 milyar dolara çıktı. Bu tutarın 23 milyar doları anapara, 5,3 milyar doları faizden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 61,9 milyar dolar düzeyinden gerçekleşirken, söz konusu tutarın 23,4 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler aralıkta bir önceki aya göre yüzde 15,6 artarak 46,7 milyar dolar oldu.

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