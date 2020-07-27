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    HaberlerEkonomi Haberleri Tediye ne demek? İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak 2020?
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    27.07.2020 - 11:25 |

    Tediye ne demek? İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak 2020?

    Tediye ödemelerinin yapılacağı tarih ile ilgili bir son dakika bilgisi geldi. İlave tediye ödemelerinin yapılacağı tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı. Tediyenin anlaması ise merak konusu oldu. İşte ilave tediye ödemeleri ile ilgili detaylar...

    Tediye ne demek? İlave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak 2020?

    Tediye ödemeleri yılda 4 kez gerçekleştiriliyor. İlavet tediye ödemlerinin ilk ikigi geçtiğimiz aylarda yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilave tediye ödemeleri ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Peki tediye ne demek, ilave tediye ödemeleri ne zaman yapılacak 2020?

    İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK 2020?

    Bakan Selçuk, “Kamuda istihdam edilen işçilere ödenecek ilave tediyelerin 3’üncüsü bugün hesaplara yatırılacak. Son ödeme ise 14 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek.” dedi.

    Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlık olarak her zaman olduğu gibi Türkiyemiz'in geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

    Ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde yapıldığına dikkati çeken Bakan Selçuk, tüm işçilerin bayramını tebrik etti.

    TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR?

    Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir.

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