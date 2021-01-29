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29.01.2021 - 09:43 |

Tediye ne demek? Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2021?

Tediye anlamı ve ödemelerinin yapılacağı tarih gündemde araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki tediye ne demek, tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2021? İşte ayrıntılar...

Tediye ne demek? Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2021?

Tediye ne demek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bakan Selçuk, ilave tediye ödemleri ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'un açıklaması sonrasında ödemelerin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Peki tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2021?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Bakan Selçuk, “Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek” dedi.

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR?

Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir.

    Güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından dövüldüğü anlar kameradaŞanlıurfa'daki özel bir hastanede güvenlik görevlisi olan İbrahim Sezer, ameliyat sonrası servise alınan hastayı ziyarete gelen yakınlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıda bulununca dövüldü. Sezer'in yaklaşık 20 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan İbrahim Sezer, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.
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