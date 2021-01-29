Tediye ne demek? Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2021?

Tediye ne demek? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bakan Selçuk, ilave tediye ödemleri ile ilgili bir açıklama gerçekleştirdi. Bakan Selçuk'un açıklaması sonrasında ödemelerin yapılacağı tarih merak konusu oldu. Peki tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2021?

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK 2021?

Bakan Selçuk, “Birinci ilave tediyenin 13 günlük ilk taksiti, bugün ödenecek. İkinci taksit ise 11 Mayıs 2021 tarihinde hesaplara yatırılacak. Yeraltı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 24 Aralık 2021 tarihinde ödenecek” dedi.

TEDİYE ÖDEMESİ NEDİR?

Tediye kelime olarak; ikramiye, ek ödenek ve para desteği anlamlarına gelir. Devletin her yıl işçilerin hizmet karşılığı olarak, 52 günden hesaplayıp vergileri düştükten sonra işçilere yaptığı ek ödemedir. Devlet ve devlete bağlı kurumlarda işçi statüsünde çalışan personeller bu ücretten yararlanabilir.