11.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Tekfen’den iklim ve su hamlesi...
Tekfen Holding, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyişini değiştirmeyi hedefleyen Carbon Disclosure Project (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında ayrı ayrı “A (-)” bandında derecelendirilerek “Türkiye İklim ve Su Liderleri” arasında yer aldı.
Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.