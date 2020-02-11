Tekfen’den iklim ve su hamlesi...

Tekfen Grup Şirketler Başkanı Cahit Oklap, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerilerine düşen görevi yaptıklarını belirterek, “2019’da hem İklim Değişikliği, hem de Su Güvenliği programlarında Türkiye’nin İklim ve Su Liderleri arasında bulunmamız çok önemli” dedi.