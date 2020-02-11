BİST118.3420EURO6,570,07USD6,020,10ALTIN304,110,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tekfen’den iklim ve su hamlesi...
    ABONE OL
    11.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tekfen’den iklim ve su hamlesi...

    Tekfen Holding, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak ve doğal kaynakları korumak amacıyla iş dünyasının işleyişini değiştirmeyi hedefleyen Carbon Disclosure Project (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında ayrı ayrı “A (-)” bandında derecelendirilerek “Türkiye İklim ve Su Liderleri” arasında yer aldı.

    Tekfen’den iklim ve su hamlesi...

    Tekfen Grup Şirketler Başkanı Cahit Oklap, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için üzerilerine düşen görevi yaptıklarını belirterek, “2019’da hem İklim Değişikliği, hem de Su Güvenliği programlarında Türkiye’nin İklim ve Su Liderleri arasında bulunmamız çok önemli” dedi.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yozgat, Sivas ve Niğde'de okullar tatil mi? 11 Şubat Valilikten açıklama yapıldı mı?

    Yozgat, Sivas ve Niğde'de okullar tatil mi? 11 Şubat Valilikten açıklama yapıldı mı?

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Şahitler anlattı: O adam Kadir Şeker'e arkadan saldırdı

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Milyonlarca çalışanı kapsıyor! 65 yaşında emekli olacaklar...

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Bomba yüklü araçla saldırı kamerada!

    Sıradaki Haber