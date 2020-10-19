Tekirdağ’da geri sayım

Tekirdağ Şehir Hastanesi, Bulgaristan ve Yunanistan’ı da içine alacak şekilde Trakya’nın en gelişmiş entegre sağlık tesisi olarak öne çıkıyor. Hastanenin, gelecekte sağlık turizmi ile bu ülkelerden de ziyaretçi hasta çekmesi bekleniyor. Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin 486 yatağının 374’ü genel hastane yatak kapasitesine ayrıldı. Hastanedeki 162 tek kişilik odanın 80’inin altyapısı çift kişilik odaya göre hazırlandı. Böylelikle Tekirdağ Şehir Hastanesi, gereken şartlarda 80 yatak daha ilave edilip yatak kapasitesi 566’ya kadar yükseltilebilecek özelliğe sahip olacak.

25 yıl kiracı

Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Akın, projenin sözleşmede taahhüt edilen şekliyle 24 aylık kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak aşamaya geldiğini belirtti. Akın, Tekirdağ Şehir Hastanesi’nin hem bölgenin hem de Tekirdağ’ın en büyük ve en modern hastanesi olacağını belirterek, “Herhangi bir devlet hastanesinden farkı yok. Önümüzdeki hafta artık hasta almaya başlayacağız. 13 Kasım Tekirdağ’ın Kurtuluş Günü’nde hastanenin resmi açılışının yapılmasını planlıyoruz” dedi. Kamu hastanesi statüsünde vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmet verecek Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı 25 yıl boyunca kiracı olarak yer alacak.