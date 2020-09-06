Tekno girişime 100 milyonluk fon

Fonun imza töreninde açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Girişimcilik ekosistemi adına çok vizyoner bir adım atıyoruz. Ülkemizde ilk defa bir teknoparkla katılım bankaları ortaklığında girişim sermayesi fonu kurulmuş olacak” dedi.



Yatırımcıya çağrı



Bilişim Vadisi’nde bir tasarım kümelenmesi kurulacağını da kaydeden Bakan Varank, “Mevcut durumda ülkemizde tasarımla özdeşleşen bir teknopark yok. Bilişim Vadisi’ni tasarımla da ön plana çıkaracağız. Tasarım stüdyoları, iş geliştirme merkezi, prototip üretim atölyesi, sergi alanı gibi yapılar kurarak, tasarımla sanayiyi daha güçlü etkileşime geçireceğiz” vurgusu yaptı.



Bakan Varank, fonun miktarının zamanla daha da artırmak hedefinde olduklarına dikkat çekerek, yerli ve yabancı yatırımcıya, “Herkese kapılarımız açık. Belirlediğimiz alt katkı limitinin altına düşmemek kaydıyla, herkes yatırımcı olarak bu fona dahil olabilir. Büyük sanayi kuruluşlarımız, bankalarımız, gayrimenkul şirketleri, emeklilik fonları, bu fonun yatırımcısı olabilirler” dedi.



10 TURCORN



Varank, gençlerin dünyayı çok iyi takip ederek cesaretle çalıştıklarını anlatırken, “En yakın örneğini oyun sektöründe gördük. Bununla birlikte biyoteknoloji, yapay zeka, siber güvenlik, mobil uygulamalar gibi alanlarda da ciddi potansiyelimiz var. 2023’e kadar en az 10 TURCORN hedefinin arkasında bu potansiyel var” dedi.



SheTrades ‘mükemmel’ dedi



SheTrades İnisiyatifi Ticaret Bakanlığınca Mayıs ayında dijital ortama aktarılan ve 81 ilde kadın girişimcilere doğrudan ulaşarak onları bir çatı altında toplayarak ihracata yönlendirmek amacıyla yürütülen Türkiye Kadın Girişimci Fiziki/Online Network Programı “mükemmel” olarak nitelendirdi. Programlar, platformda iyi uygulama örnekleri olarak seçildi.



SheTrades İnisiyatifi, Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından oluşturulan International Trade Center (ITC)’nin 2021’e kadar küresel çapta 3 milyon kadın girişimciyi bünyesine alma hedefi ile hayata geçirildi.