Teknofest Anadolu’ya yayılacak

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest kapsamında Aksaray’da Tuz Gölü’nde roketler ateşleniyor. Roketsan ve TÜBİTAK SAGE desteğiyle düzenlenen Roket Yarışması’na bu yıl 516 takım başvururken, 82 takım atış alanına gelmeye hak kazandı.

Finaller Gaziantep’te

Roket yarışlarını izleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest’i hem halkın bilime, teknolojiye, uzaya, havacılığa ilgisini artırmak hem de gençleri bu alanlara yönlendirmek üzere düzenlediklerini belirterek, “Geçen yıl 1 milyon 750 bin ziyaretçiyle buluşan, coşku oluşturan bir festivalden bahsediyoruz. Festivali Anadolu’ya yaymanın önemli olduğunu düşündük. Bu yıl festivalimizin finallerini Gaziantep’te gerçekleştiriyoruz” dedi.

Varank, Gaziantep’te sergilerle, hava şovlarıyla büyük bir heyecan oluşturmak istediklerini dile getirerek, “Ama pandemi nedeniyle sadece bu yıl yarışmalarla kısıtlı bir festival düzenliyoruz. İnşallah bu heyecanı bundan sonraki yıllarda pandeminin geçmesiyle birlikte Anadolu’ya yaymış olacağız” diye konuştu.

100 bin katılımcı

Teknofest’te özellikle gençleri bilime ve teknolojiye yönlendirmek üzere yarışmalar düzenlendiğini belirten Varank, şunları söyledi: “Bu alanda birçok paydaşla, birçok kurumla, özel sektörle birlikte bizim gençlerimizi geleceğin teknolojilerinde şimdiden adım atar hale getirmek, onları bu alanlara yönlendirmek, onları bu alanlarda eğitmek ve onlarda bir aşk, şevk, heyecan oluşturmak üzere yarışmalar düzenliyoruz. Biz bu yarışmaları çok önemsiyoruz ve bugün geldiğimiz noktada tüm Türkiye’den hatta yurt dışından 100 bin katılımcıyla, 100 bin gençle, 23 farklı kategoride yarışmalar düzenliyoruz. Bu yarışmalar özellikle Türkiye’nin gelecekte ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde gençlerimize bir altyapı kazandırmayı hedefliyor.”

‘BU YIL İLGİ ÇOK BÜYÜK’

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest’in geçen yıl 1 milyon 750 bin katılımla dünya birincisi olduğunu anımsatarak, “Bugün 5 bin öğrenci, 23 farklı alanda yarışıyor. Bu yarışmalar geleceğin trendi olan alanlarda genç kardeşlerimizi hazırlamaya yönelik yarışmalar” dedi. Bayraktar, Teknofest’e bu yıl ilginin büyük olduğunu da vurgulayarak, son etabın Gaziantep’te, 3 bin öğrenciyle pandemi kurallarına uyularak tamamlanacağını aktardı.

YARIŞMA GENÇLERİN MOTİVASYON KAYNAĞI

Yarışmaya katılan takımlar deneyimlerini şöyle anlattı:

Halley Çırakları: “İstanbul Pendik Dene-Yap ekibinde 3 yıldır çalışıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Dene-Yap atölyesinde öğrendiklerimizi roket projesine aktardık. Projemizin her aşamasında bizlerin emeği var. Henüz liseliyiz ancak 10 yıl sonra da Roketsan’da çalışmak istiyoruz.”

Her imkân sağlandı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ekibi: “Geçen yıl da bu yıl da finale kaldık. ABD’deki bir projeye katılacakken, orayı bırakıp Türkiye’yi seçtik. Türkiye’de de gençlere uzay, roket ve teknoloji alanlarında çalışma imkanı sunuluyor. Ekip, makina, endüstri mühendislerinden oluşuyor. Milli teknoloji hamlesi diyebileceğimiz bir projede yer almaktan gururluyuz.”

Marmara Üniversitesi’ne bağlı New Space Havacılık Teknolojileri Grup Sözcüsü Mustafa İnal: “Sadece roket değil, havacılık ve uzay üzerinde çalışma yürütüyoruz. Roket projesinde beş kişi çalışıyoruz, 8 aydır çalışma yürütüyoruz. Yürüttüğümüz proje orta irtifa kategorisinde 3 kilometreye 4 kg ağırlığında bir roket.”

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne bağlı Hilal roket takımı: “Ülkemize katkı sağlamak amacıyla takım kurduk. Üniversitedeki hocalarımız çok destek oldu. Bize labrotuvarları kullanabilmemiz için türlü imkanlar sağlandı. Bu yarışma bize motivasyon kaynağı oldu.”