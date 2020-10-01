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    HaberlerEkonomi Haberleri TEKNOFEST’te Zeka Gücü Sınıfları imzası
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    01.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    TEKNOFEST’te Zeka Gücü Sınıfları imzası

    Türkiye’nin dört bir yanında bulunan BİLSEM’lerdeki Zeka Gücü Sınıfı öğrencileri TEKNOFEST’ten farklı kategorilerde birçok dereceye imza attı. Turkcell Zeka Gücü öğrencilerinin 4 ödül aldığı festivalde öğrencilerin projeleri büyük ilgi topladı

    TEKNOFEST’te Zeka Gücü Sınıfları imzası

    Finale kalan projeler arasında bulunan Gaziantep Nuray Tuncay Kara BİLSEM Takım Kural takımı ‘Ön Koltuk Büyüklerin’ projesi ile ‘Teknofest İlkokul Ortaokul Akıllı Ulaşım’ kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Aynı okulun Trafikte Dikkat takımı öğrencilerinin hazırladığı ‘Akıllı Araç Kapısı’ projesi, ‘Teknofest İlkokul Ortaokul Akıllı Ulaşım’ kategorisinde sunum ödülü aldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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