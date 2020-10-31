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    31.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Teknoloji devleri kâr açıkladı

    ABD’li teknoloji firmaları Alphabet, Amazon, Facebook, Twitter ve Apple üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

    Teknoloji devleri kâr açıkladı

    Amazon’un satışları üçüncü çeyrekte de artmaya devam etti. Amazon’un bu yılın temmuz-eylül döneminde elde ettiği gelir geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 96,1 milyar dolara ulaştı.

    Facebook’un geliri temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 21,5 milyar dolara yükseldi. Şirketin net karı da bu çeyrekte yüzde 29 artışla 7,8 milyar dolara yükseldi. Google’ın ana kuruluşu Alphabet’in yılın üçüncü çeyreğinde elde ettiği gelir geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 46,2 milyar dolara çıktı. Twitter’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 936,2 milyon dolara yükseldi.

    iPhone satışı düştü

    En az artış Apple da oldu. Apple, bu yılın temmuz-eylül döneminde gelirini 64 milyar dolar olarak açıkladı. Apple’ın net karı düştü. Bu dönemde Apple’ın akıllı telefon satışları yüzde 20 azaldı.

     

    Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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