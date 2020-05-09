Tekstil Covid-19’u tasarımla yenecek

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, koronavirüs salgını sonrası yeni dünya düzeni konusunda, “Tüketicinin alışkanlıkları değişecek. Çünkü hayat devam ediyor ve çarklar dönmek zorunda” dedi. Engin, Instagram üzerinden tasarımcı Bahar Korçan ile ‘Tasarım, Covid-19’u nasıl yener?’ konulu söyleşide, 10. defa düzenlenecek Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda yeni döneme hitap eden tasarımların yarışacağını söyledi.