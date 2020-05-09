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    09.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tekstil Covid-19’u tasarımla yenecek

    Tekstil Covid-19’u tasarımla yenecek

    Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, koronavirüs salgını sonrası yeni dünya düzeni konusunda, “Tüketicinin alışkanlıkları değişecek. Çünkü hayat devam ediyor ve çarklar dönmek zorunda” dedi. Engin, Instagram üzerinden tasarımcı Bahar Korçan ile ‘Tasarım, Covid-19’u nasıl yener?’ konulu söyleşide, 10. defa düzenlenecek Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda yeni döneme hitap eden tasarımların yarışacağını söyledi.

    Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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