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13.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Telefon ve internete yılda 3.736 TL ödedik

Türkiye’de 2020 yılında evlerinde bir sabit telefon ile genişbant internet aboneliği bulunan ve her bireyi cep telefonu hattı sahibi olan 4 kişilik bir ailenin yıllık ortalama haberleşme gideri vergiler dahil ortalama 3 bin 736 TL oldu.

Telefon ve internete yılda 3.736 TL ödedik

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) açıkladığı  “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması” verileri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı verilerden yapılan genel sektör değerlendirmesi sonucunda sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42.37 TL ödendiği ortaya çıktı.

Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dâhil 49.89 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dahil 69.48 TL ödeniyor. Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanısıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor.

Ümitcan Uygun'dan sonra o isim de gözaltındaUyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G, İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
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