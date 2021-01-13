Telefon ve internete yılda 3.736 TL ödedik

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) açıkladığı “Elektronik Haberleşmede Aile Giderleri Araştırması” verileri ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yayınladığı verilerden yapılan genel sektör değerlendirmesi sonucunda sabit telefona vergiler dahil aylık ortalama 42.37 TL ödendiği ortaya çıktı.

Aynı araştırmada, 3 GSM operatörünün abonelerinin ortalama aylık ödemelerinin ise vergiler dâhil 49.89 TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Sabit internet bağlantısı için ise aylık ortalama vergiler dahil 69.48 TL ödeniyor. Bu giderlerin hepsinden yüzde 18 KDV’nin yanısıra, sabit ve mobil haberleşme hizmetleri ve sabit ve mobil internet hizmetleri için yüzde 7.5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) devlete aktarılıyor.