Temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru sonuç sorgulama sayfası! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi sonuçları ne zaman açıklanır?

10 bin TL'ye kadar olan temel ihtiyaç desteği kredisi başvurusu yapanlar sonuç sorgulama ekranını araştırıyorlar. 29 Mayıs tarihinde

Vakıfbank temel ihtiyaç desteği kredisi başvuruları sona erdi. Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından da verilen kredinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu. Peki temel ihtiyaç desteği kredisi sonuçları nasıl sorgulanır?

KREDİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sonuçları, değerlendirmeler yapıldıktan sonra başvuru yapanlara kısa mesaj olarak gönderiliyor.

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI SORGULAMA EKRANI

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirimadresinden takip edebilirsiniz.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ KREDİ BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

Vakıfbank temel ihtiyaç desteği kredisi başvuruları 29 Mayıs tarihinde bitti.

VAKIFBANK BAŞVURU DURUMU SORGULAMA EKRANINA NEREDEN ULAŞILIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek.

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİNİZİ HALKBANK WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KULLANMAK İÇİN TIKLAYINIZ.