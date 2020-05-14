Temel ihtiyaç desteği kredisi başvuru ve sonuç ekranı! 10 bin TL Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 6 ay ödemesiz kredi sorgulama...

Temel ihtiyaç kredi desteği başvuruları elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebiliyor. 10 bin TL'ye kadar olan kredi fırsatı Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından vatandaşlara sunuluyor. 36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği kredi başvurularının nasıl yapılacağı ve sonuçların nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. İşte 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteği kredi başvuru ve sonuç ekranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİSİ NASIL KULLANILIR?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamasında Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabiliryorsunuz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamasından "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için tıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

BAŞVURU AŞAMALARI NASIL SORGULANIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebiliriniz.

HALKBANK KREDİ TUTARI VE ÖDEME HAKKINDA BİLGİLER

10.000 TL’ye kadar krediyi aylık %0,49 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleriyle kullanabilirsiniz.

Kredi ödemeleri; 6 ay ödemesiz dönemli olarak yapabiliyor.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi-Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Kredinin Özellikleri Nelerdir?

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.

Kimler Faydalanabilir?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

VAKIFBANK BAŞVURU VE KREDİ SORGULAMA EKRANI

VAKIFBANK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek