Temel ihtiyaç desteği kredisi sonuç sorgulama ekranı! 10 bin TL kredi sonuçları nasıl sorgulanır?

Corona virüs nedeniyle vatandaşların ekonomik olarak etkilenmemesi için temel ihtiyaç desteği fırsatı getirildi. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından verilen 36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği kredisi veriliyor. Kredi sonuçları ilgili detaylar gündemde yer alıyor. İşte 6 ay ödemesiz 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç desteği kredisi sonuç sorgulama ekranları...

ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.

VAKIFBANK BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?

Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspxekranı üzerinden sorgulanabilecek.

HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?

Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.

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