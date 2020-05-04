Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgula Ziraat - Halkbank - Vakıfbank | 6 Ay geri ödemesiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Temel ihtiyaç kredisi için başvurular alınmaya devam ediyor. Üç kamu bankası üzerinden gerçekleştirilen temel ihtiyaç kredisi başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra sonuçların ne zaman ve nereden öğrenileceği araştırılıyor. Peki 6 ay ödemesiz 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? Temel İhtiyaç Kredisi başvuru sonuçları sorgula Ziraat - Halkbank - Vakıfbank nereden öğrenilir?

TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VakıfBank Mobil’den Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.

İnternet Bankacılığından Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.

VAKIFBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!



HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Bireysel Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi-Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Başvuru- Kredi Başvurusu- Kredi Türü: Tüketici Kredisi- Kredi Alt Türü: Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz.

0850 222 0 400 Halkbank Dialog’u arayarak Sesli yanıt sisteminde önceliklendirilmiş işlemler menüsünde 2 numaralı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisini seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

HALKBANK BİREYSEL TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!



ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI NASIL SORGULANIR?

İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamamızdan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz varsa https://bireysel.ziraatbank.com.tr(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır) adresinden ya da Ziraat Mobil uygulamamızdan "Hemen Başvur" seçeneği ile parolanızı oluşturabilir, Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredinizi her zaman kullanabilirsiniz.

Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak için Bankkartınız ve kart şifreniz yoksa kredinizi kullanmak içintıklayınız(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır).

Kredinizi ATM'lerimizden Bankkartınızla veya Bankkartınız yoksa "Kartsız İşlemler-Diğer İşlemler-İhtiyaç Destek Kredi Ödemesi" seçeneğinden dilediğiniz zaman alabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI BİREYSEL KREDİ BAŞVURU EKRANI



TEMEL İHTİYAÇ KREDİ BAŞVURUSU SORGULA

Corona virüs salgını nedeniyle maddi zorluğa düşen vatandaşlara sunulan Temel ihityaç kredisi başvuru işlemleri devam ediyor. Yoğun ilgi gösterilen temel ihtiyaç kredisi başvurularının sonuçları için de büyük heyecan yaşanıyor. Ziraat Bankası, Halkbank veya Vakıfbanka'a başvuru yapan vatandaşlar, yine aynı banka üzerinden başvuru sonucunu sorgulayabiliyor. İşte temel ihityaç kredisi başvuru sonucu sorgulama linki...

ZİRAAT BANKASI TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULA



HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULA



VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULA