BİST1.1130.24EURO8.690.70USD7.350.32ALTIN460.370.56
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Temmuz'da gelen yabancı ziyaretçiler yüzde 85.9 azaldı
    ABONE OL
    24.08.2020 - 11:30 | | DHA

    Temmuz'da gelen yabancı ziyaretçiler yüzde 85.9 azaldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85.9 azalma olduğunu açıkladı.

    Temmuz'da gelen yabancı ziyaretçiler yüzde 85.9 azaldı

    Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan verilere göre; 2020 yılı Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yıllık bazda yüzde 85.9 azalarak 932 bin 927 kişe geriledi.

    Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 77.97 azalarak, 5 milyon 440 bin kişiye geriledi.

    Verilere göre, Temmuz ayında gelen ziyaretçilerin 3 bin 412 kişi ile yüzde 0.37'si günübirlikçiydi.

    Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

    1-İstanbul yüzde 32.36 pay ile 301 bin 930 kişi,

    2-Antalya yüzde 21.92 pay ile 204 bin 541 kişi,

    3-Edirne yüzde 19.57 pay ile 182 bin 571 kişi,

    4-İzmir yüzde 6.20 pay ile 57 bin 861 kişi,

    5-Muğla yüzde 5.94 pay ile 55 bin 370 kişi.

    ABD polisinden orantısız güç!Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, sular durulmuyor. Bu kez korkunç haber Wisconsin eyaletinden geldi. Polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Loto'da büyük ikramiye 30 milyon TL'ye ulaştı! 23 Ağustos Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Süper Loto'da büyük ikramiye 30 milyon TL'ye ulaştı! 23 Ağustos Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O linki sakın tıklamayın...

    Trump seçimden önce aşı istiyor!

    Trump seçimden önce aşı istiyor!

    Son dakika... İstanbul'daki çakarlı minibüsteki saldırgan adliyede!

    Son dakika... İstanbul'daki çakarlı minibüsteki saldırgan adliyede!

    Sıradaki Haber