Temmuz'da gelen yabancı ziyaretçiler yüzde 85.9 azaldı

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine dayandırılan verilere göre; 2020 yılı Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı, yıllık bazda yüzde 85.9 azalarak 932 bin 927 kişe geriledi.

Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 77.97 azalarak, 5 milyon 440 bin kişiye geriledi.

Verilere göre, Temmuz ayında gelen ziyaretçilerin 3 bin 412 kişi ile yüzde 0.37'si günübirlikçiydi.

Temmuz ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 32.36 pay ile 301 bin 930 kişi,

2-Antalya yüzde 21.92 pay ile 204 bin 541 kişi,

3-Edirne yüzde 19.57 pay ile 182 bin 571 kişi,

4-İzmir yüzde 6.20 pay ile 57 bin 861 kişi,

5-Muğla yüzde 5.94 pay ile 55 bin 370 kişi.