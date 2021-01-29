Tescilli "Sinop kestane balı" markalaşıyor

Sinop Üniversitesi Doğal Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından iki yıldır yürütülen çalışmalar neticesinde yüzde 97 polen değeri, tat ve doğal üretimi gibi kendine özgü değerlere sahip olduğu belirlenen "Sinop kestane balı", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescil edildi.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, AA muhabirine, kentteki kestane ormanlarından üretilen doğal kestane balının tescil edilmesinin gerçek kestane balı tüketmek isteyenler açısından mutluluk verici olduğunu söyledi.

Üniversitelerince çok titiz bir çalışma yürütüldüğüne işaret eden Dalgın, "İki yıllık emek sonucunda Sinop kestane balı tescil edildi. 'Sinate' adı altında markalaşma süreci de tamamlanmış oldu." dedi.

Tescil ve markalaşma süreci tamamlanan balın artık yurt içi pazarına açılması çalışmalarına başladıklarını anlatan Dalgın, "Birinci adım olarak üniversitemiz önderliğine kestane balı üretimi yapan üreticilerimizi birlik veya kooperatif çatısı altında toplamayı hedefliyoruz. Böylelikle ürettikleri balı güvenli bir marka adı altında piyasaya sürmelerini sağlayacağız. Hem kendi ürünlerini üretecekler hem de korunmuş olacaklar." ifadesini kullandı.

"Farklı tıbbi faydaları var mıdır, ortaya koyacağız"

Dalgın, kestane balının insan sağlığı açısından birçok faydası olduğuna yönelik daha önce bilimsel çalışmalar yapıldığına dikkati çekerek, "Aldığımız belge ile artık hem üreticilerimizi hem de tüketicileri korumuş olacağız. Çünkü vatandaş artık tescil edilmiş gerçek kestane balını tüketme fırsatı bulacak. Sinop kestane balı özelinde tıbbi alanda çalışmalar da yapacağız. Sağlık açısından belirlenen faydalarının yanında farklı tıbbi faydaları var mıdır, bilimsel çalışmayla ortaya koyacağız." diye konuştu.

Üniversite olarak üretici ile tüketici arasında aracı kurum olduklarını vurgulayan Dalgın, üreticilerin ürünlerine değer, tüketicilerin de sağlıklı bal tüketebilmelerine olanak sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Dalgın, kent genelinde yılda 1300 ton civarında kestane balı üretildiğini, markalaşmanın ekonomiye önemli katkı sunmasının beklendiğini sözlerine ekledi.