BİST111.8660.83EURO7.700.12USD6.860.37ALTIN379.35-0.18
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Tesco, Polonya'daki iştirakini sattı
    ABONE OL
    18.06.2020 - 15:31 | | AA

    Tesco, Polonya'daki iştirakini sattı

    İngiltere'nin en büyük perakende zincirlerinden Tesco, Polonya'daki iştirakinin satıldığını duyurdu.

    Tesco, Polonya'daki iştirakini sattı

    Tesco'dan yapılan açıklamada, Tesco Polska'nın, yönetim merkezi ve 301 şubesi ile birlikte 181 milyon sterlin karşılığında Danimarkalı Salling Group'a satıldığı bildirildi.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Tesco Üst Yöneticisi Dave Lewis, "Orta Avrupa'daki operasyonlarımızda dikkate değer bir gelişme göstermemize rağmen Polonya'da zorluklarla karşılaştık." ifadesini kullandı.

    Lewis, Polonya'daki varlıkların satılmasıyla perakende devinin; Çekya, Macaristan ve Slovakya'daki faaliyetlerine odaklanacağını belirtti.

    Tesco, bu yıl Tayland ve Malezya'daki iştiraklerini de yaklaşık 8 milyar sterlin karşılığında satmıştı. Tesco, bütün operasyonları kapsamında toplam 450 bin kişiye istihdam sağlıyor.

    İçme suyu hattı patladı, sürücüler şoke olduMuğla’nın Bodrum ilçesinde içme su hattı borusu patladı. Patlama sırasında yoldan geçen otomobil sürücüler şaşkına döndü
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta? YKS- LGS ve 20 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

    Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta? YKS- LGS ve 20 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Milyonları kapsıyor! En düşük maaş 2 bin 200 lira olacak...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sıfırdan pahalı ikinci el olur mu? Akılalmaz...

    Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu uygulanacak mı? Sınırlı sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanacak?

    Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu uygulanacak mı? Sınırlı sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanacak?

    Sıradaki Haber