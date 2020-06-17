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    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten "Esnafa dijital dönüşümde destek paketi hazırlansın" talebi
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    17.06.2020 - 11:01 | | AA

    TESK'ten "Esnafa dijital dönüşümde destek paketi hazırlansın" talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Tüm esnafımızın dijital dönüşüme adapte olabilmesi için bir destek paketi hazırlanmalı." ifadesini kullandı.

    TESK'ten "Esnafa dijital dönüşümde destek paketi hazırlansın" talebi

    Palandöken, yazılı açıklamasında, dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, dijital dünyaya adaptasyonun önemini bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti.

    Dijital dünyaya adapte olmayan esnafın, rekabette geri kaldığına işaret eden Palandöken, "Dijital dönüşüm maliyet artıran, ekstra bir durum değil, aksine bir zorunluluk haline geldi. Ekonominin çarklarını döndüren esnaf, esnafın çarklarını döndüren de işte bu dönüşüm olmalı. Tüm esnafımızın dijital dönüşüme adapte olabilmesi için internet, eğitim, cihaz, kurulum, danışmanlık hizmeti gibi süreçlerde yardımcı olunacak bir destek paketi hazırlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

    Palandöken, yerli ve milli yazılım şirketlerinin esnafların satış yapacağı yeni platformlar açması gerektiğini belirterek, "Başlangıçtan satışa kadar esnafımızın yönlendirilmesi hem kendi dükkanına hem de ekonomimize ivme kazandıracaktır. Esnafımızın yeni satış biçimlerine uyum sağlaması için operatör şirketlerinin mobil ve sabit internet bağlantılarında esnafa özel tarifeler uygulaması gibi desteklerin de bu noktada önemi büyük." ifadelerini kullandı.

    Bingöl depreminde meydana gelen yıkımın sebebi belli olduDoğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada bulunan ve birinci derece deprem kuşağındaki Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde toprak kullanılarak taştan yapılan ev ve ahırlar yıkılırken, betonarme yapılar ayakta kaldı. Yılın yarısından fazlasını kar altında geçiren yerleşim yerlerinde depremlerden etkilenmemesi için yıllar önce inşa edilen yapılarda kullanılan kerestelerin de zamanla çürüyüp yıkımı kolaylaştırdığı ortaya çıktı.
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