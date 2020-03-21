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    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten "esnafa özel paket" talebi
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    21.03.2020 - 11:00 | | AA

    TESK'ten "esnafa özel paket" talebi

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen esnaf ve sanatkarlar için özel paket hazırlanması talebinde bulundu.

    TESK'ten "esnafa özel paket" talebi

    Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19'a karşı alınan önlemler dolayısıyla onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarın faaliyetlerine ara verdiğini, diğer meslek kollarındaki esnafın da "siftahsız" dükkan kapattığını belirtti.

    Buna karşın kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemelerin devam ettiğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

    "Koronavirüs sebebiyle ticari faaliyetlerine geçici süreyle ara verilen esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza özel bir paket hazırlanmalı. Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin lira kredi imkanı sağlanmalı. Bu krediyle esnafımız vergi, prim gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin kaybı olmayacaktır. Devletin verdiği para yine kendisine dönecektir.

    Öte yandan, esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmelidir. Kısıtlı sermayesiyle ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü artıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalıdır. Yeni bir özel paketle başta esnafımız olmak üzere, vatandaşlarımızda ve piyasada psikolojik açıdan büyük bir rahatlama meydana gelecektir. Çünkü esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır."

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