TESK'ten özel bankalara "kredi ödemelerini erteleyin" çağrısı

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finansal istikranın korunması amacıyla kamu bankalarının kredi erteleme kararının esnaf ve ekonomi için sevindirici olduğuna dikkati çekti.

Bu kapsamda kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldıklarına işaret eden Palandöken, "Bu kararı alarak piyasayı rahatlatan yetkililere tüm esnaf ve sanatkarlar camiası adına teşekkürlerimi iletiyorum. Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.