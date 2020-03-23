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    HaberlerEkonomi Haberleri TESK'ten özel bankalara "kredi ödemelerini erteleyin" çağrısı
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    23.03.2020 - 12:17 | | AA

    TESK'ten özel bankalara "kredi ödemelerini erteleyin" çağrısı

    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldığını belirterek, "Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır." ifadesini kullandı.

    TESK'ten özel bankalara "kredi ödemelerini erteleyin" çağrısı

    Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finansal istikranın korunması amacıyla kamu bankalarının kredi erteleme kararının esnaf ve ekonomi için sevindirici olduğuna dikkati çekti.

    Bu kapsamda kamu bankalarının müşteri destek paketini devreye aldıklarına işaret eden Palandöken, "Bu kararı alarak piyasayı rahatlatan yetkililere tüm esnaf ve sanatkarlar camiası adına teşekkürlerimi iletiyorum. Özel bankaların da devletin 3 bankasını örnek alarak ertelemeye gitmesi çok önemli bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

    Uzman isim canlı yayında anlattı! İtalya'daki corona virüs istatistiği bize ne anlatıyor?Tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüs salgınıyla ilgili uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor. CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programına katılan Dr. Ayça Kaya, İtalya'daki istatistiklere dikkat çekti. Risk grubundaki yaş aralığını ve İtalya'daki ölüm istatistiklerini aktaran Kaya önemli açıklamalarda bulundu.
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