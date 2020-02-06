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    HaberlerEkonomi Haberleri Tesla’nın değeri niye roket hızında arttı?
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    06.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Tesla’nın değeri niye roket hızında arttı?

    Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın piyasa değeri roket hızında yükseliyor. 8 ay öncesine kadar iflas edip etmeyeceği konuşulan Tesla şimdi General Motors, Ford ve Fiat Chrysler’ın toplamından daha değerli. Hem de bu 3 dev firmanın 2 haftalık sürede Tesla’nın 1 yılda sattığından fazla araç satmasına rağmen...

    Tesla’nın değeri niye roket hızında arttı?

    Tesla’nın hisse değeri son 2 günde yüzde 30 artışla yaklaşık 900 dolara fırladı. Şirket şu an haziranda olduğundan 5 kat değerli. Tesla 160 milyar dolara ulaşan değeriyle dünya otomotiv üreticileri arasında sadece 232 milyar dolarlık Toyota’nın gerisinde. AP’nin haberine göre dünya içten yanmalı motordan elektrikli motora geçerken birçok yatırımcı Tesla’nın bu işin öncüsü olduğu için değerlendiği görüşünde. Ancak bazıları da henüz hiçbir yılı kârla kapatmayan bir şirket için bu yükselişin anlamsız olduğunu düşünüyor.

    500 bin üretecek

    Tesla, bu yıl Fremont, Kaliforniya ve Şanghay’daki fabrikalarında 500 bini aşkın araç üretmeyi planlıyor.
    ARK Invest analisti Tasha Keeney, yatırımcıların Tesla’nın pil teknolojisi ve yazılım gibi şeylerde rakiplerinin önünde olduğunu anladığını söyledi. Keeney ayrıca, önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli araçlara yönelecek talebin muhtemelen doğru hesaplanamadığı yorumunu yaptı.

    Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar AP'de ortaya çıktıAvrupa Parlamentosu'nda (AP) Yunan bir vekil tarafından Türk bayrağına yapılan saygısızlıktan sonra yeni bir skandala imza atılarak, terör örgütü PKK, YPG/PYD yöneticilerinin de katılımıyla sözde Kürt konferansı düzenlendi.
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