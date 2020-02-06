Tesla’nın değeri niye roket hızında arttı?

Tesla’nın hisse değeri son 2 günde yüzde 30 artışla yaklaşık 900 dolara fırladı. Şirket şu an haziranda olduğundan 5 kat değerli. Tesla 160 milyar dolara ulaşan değeriyle dünya otomotiv üreticileri arasında sadece 232 milyar dolarlık Toyota’nın gerisinde. AP’nin haberine göre dünya içten yanmalı motordan elektrikli motora geçerken birçok yatırımcı Tesla’nın bu işin öncüsü olduğu için değerlendiği görüşünde. Ancak bazıları da henüz hiçbir yılı kârla kapatmayan bir şirket için bu yükselişin anlamsız olduğunu düşünüyor.



500 bin üretecek



Tesla, bu yıl Fremont, Kaliforniya ve Şanghay’daki fabrikalarında 500 bini aşkın araç üretmeyi planlıyor.

ARK Invest analisti Tasha Keeney, yatırımcıların Tesla’nın pil teknolojisi ve yazılım gibi şeylerde rakiplerinin önünde olduğunu anladığını söyledi. Keeney ayrıca, önümüzdeki 5 yıl içinde elektrikli araçlara yönelecek talebin muhtemelen doğru hesaplanamadığı yorumunu yaptı.