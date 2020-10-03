Tevkifat Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Tevkifat Nasıl Hesaplanır?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan resmi bilgiler doğrultusunda yapılan bu hesaplama, bir vergi türü olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda tevkifatlı fatura nasıl hesaplanır birçok insan öğrenmeye çalışıyor.

Tevkifat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Katma değer vergisi üzerinden alıcı ve satıcı ile beraber üretim bazında ortak bir şekilde devlete ödenen vergi şeklinde tevkifat tanımı yapılabilir. Özellikle KDV'nin alıcılardan bazen tamamını bazen ise kısmen vergi dairesine ödenmesi olarak da dile getirmek mümkün.

Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse 1000 TL değerindeki bir ürünün %20’lik bir KDV'si olduğu düşünülsün. O zaman 200 TL KDV olur ve toplamda ürün 1200 TL olur. Bu doğrultuda söz konusu tevkifat vergisi olduğunda, 200 TL'lik verginin 100 TL'si alıcıya 100 TL'si ise satıcıya paylaştırılır. Böylece daha adil bir paylaşım gerçekleştirilerek vergi dağıtımı sağlamış olur.

En Basit Yöntem ile Tevkifat Nasıl Hesaplanır?

Tevkifat hesaplama gerçekleştirirken pek çok değişkenlik söz konusudur. Özellikle oranlar değişkenlik göstermek suretiyle farklı hesaplamalar yapılabilir. En basit yöntemi ile yukarıdaki gibi bir hesaplama ele almak suretiyle işlem gerçekleştirilebilir. Ancak aynı zamanda tevkifat hesaplama aracı kullanabilir ve ona göre işlem yapılabilir. Böylece saklama türünü seçmek suretiyle gerekli bilgiler giriş yapılarak, sistem üzerinden hesap kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Tevkifat Hesaplama

Tevkifat hesaplama hem bireysel olarak hem de hesaplama aracı kapsamında ele alınabilir. Her iki yöntem üzerinden de belirli bir miktarın yüzdesi kapsamındaki vergi ile beraber, bu verginin paylaştırılması şeklinde anlatmak mümkün. Yani KDV vergisi alıcı ve satıcı konusunda ikiye ayrılarak eşit oranda ödeme durumu ortaya çıkar. Ancak özellikle hesaplama aracı sayesinde, bu işlemi çok daha kolay ve sorunsuz bir şekilde yapmak mümkün. Bu doğrultuda KDV oranı ile beraber, tevkifat oranı yazılmak suretiyle miktar üzerinden hesaplama yapılabilir.