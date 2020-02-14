THK kira bedellerini yeniden belirleyecek

Aşcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THK'nin bu yıl 95'inci yaşının kutlanacağını, kurumun Atatürk tarafından ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak amacıyla kurulduğu söyledi.

THK'nin tarihsel gelişim süreci, yönetimi, gelirleri ve uluslararası iş birlikleri hakkında bilgi veren Aşcı, "Atatürk, THK'yi kurarken gelirleriyle birlikte kuruyor. THK'nin geçmiş dönemlerdeki karar defterlerine baktığımızda, bütçelerindeki disiplin, bakanlıklardaki, kamu idarelerindeki bütçe disipliniyle aynı olduğu görülüyor. Bütçenin takibi var, kalemleri var, kalemler arasında harcamaların nasıl yapılacağı var. Şubelerin nasıl denetleneceği var. Devletteki nizam burada kurulmuş, gelirlerle desteklenmiş, harcamalar da kuruş kuruş takip edilmiş." diye konuştu.

"Biz, 9. Sulh Hukuk Mahkemesi kararıyla kurumu mal varlığı ve idari yönleriyle idare etmek üzere kayyum olarak atandık. THK'nın her türlü yönetim organı şu anda bizde." diyen Aşcı, acil ele alınması gereken konuları belirlediklerini ve ona göre hareket etmeye başladıklarını anlattı.

Kurumun toplam borcu 1,7 milyar lira

Zarara uğratılan kurumun borçlarının yeniden yapılandırılması için bankalarla görüştüklerini ve sürecin devam ettiğini aktaran Aşcı, kurumun, 1,2 milyar lirası bankalara olmak toplam 1,7 milyar lira borcu bulunduğunu belirtti.

Kurumun kurtuluşunun borçların yeniden yapılandırılmasında olduğunu anlatan Aşcı, "Hedefimiz, buranın mal varlığını korumak ve kollamak. Kurumun mal ve mülklerinin kira gelirlerinden memnun değiliz. Kiralar ya tahsil edilmemiş ya da çok düşük. Bu nedenle anlaştığımız bir şirket var. Bu şirket, kurumun mallarının bulunduğu yerlerdeki kiraların rayiç bedellerini araştırarak, kurumun malının kirasının ne kadar olması gerektiğini bize rapor halinde sundu. Biz de bunlara göre kiraları yeniden belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Milletin malı, milletin hizmetinde olsun"

Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında THK'ye ait otelin, önce AFAD ekiplerine, sonra evleri hasar gören kişilerin kullanımına açıldığını anımsatan Aşcı, "Milletin malı, milletin hizmetinde olsun." dedi.

Aşcı, THK'nin 2010 yılına kadar Atatürk'ün verdiği direktifler doğrultusunda havacılığı Türk gençliğine sevdirmek, tanıtmak ve buradan savaş pilotluğuna kadar giden eğitim sürecinde faaliyette bulunmak üzere çalışmalarını sürdüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Büyük vizyona uygun olarak milletin bağışlarıyla İzmir Efes, Antalya Karain, Eskişehir İnönü, Erzincan’da olmak üzere 4 havaalanımız var. Bunlardan Eskişehir İnönü'de bin dönüm arazi üzerine kurulmuş, 400 öğrenciyi aynı anda barındırabileceğimiz muazzam bir eğitim tesisimiz var. 2010'da havacılık ve uzay eğitimleri verilmek üzere Etimesgut'ta THK Üniversitesi kurulmuş. Üniversitenin yanında havaalanı var, orada bulunan THK Teknik'te uçaklara bakım ve tamir yapan şirketimiz var. Aynı zamanda Türkiye'nin en iyi uçuş okulu olan THK Uçuş Okulu bulunuyor. Eğitim sonrası öğrencilerimiz, THY'de yardımcı pilot olarak işe başlayabiliyor. Akademik eğitim, pratik uygulama, havaalanı var. Çok doğru bir karar ancak yönetim zafiyetleri nedeniyle üniversite gelişememiş, ekonomik sıkıntılar yaşamışlar. Çok pahalı olan uçuş eğitimi için öğrenciler tam burslu alınmış. Öğrencilerin bir kısmından sadece eğitim ücreti almışlar. Eski yönetimden kalan 200 öğrenci var, onları mezun etmeye çalışıyoruz. Çünkü o çocukların hiçbir suçu yok."

Bir işletmenin geliri olmadan hayatta kalma şansı olmadığını dile getiren Aşcı, "Gelirleri ve mal varlığı bulunan kurum, yanlış uygulamalar nedeniyle finansal olarak sıkıntıya girmeye başlamış. Bu konular yargıya intikal etmiş, bunlar sadece yönetimsel yanlış mı yoksa başka bir kasıt mı var diye bakılıyor." dedi.

Aşcı, THK'nin 2010'dan sonra büyük sermayeli şirketlerin sahibi olan, uçak yapmak gibi iddialı çalışmaları bulunan kurum haline geldiğini anlatarak, Sağlık Bakanlığına ambulans helikopter, Tarım ve Orman Bakanlığına orman yangınlarını söndürme hizmetleri verildiğini söyledi.

"Balonlarımızı yeniliyoruz, kapasitesini artırıyoruz"

Kapadokya ve Pamukkale bölgelerinde balon uçuş hizmeti verdiklerini ifade eden Aşcı, kiraya verilen ancak kiraları alınamayan bu balonların, bakım yapılmaması nedeniyle yıpranmış olduğunu gördüklerini bildirdi.

Aşcı, çok ilgi gören THK'ye ait sıcak hava balonları hizmetini tekrar canlandırmak amacıyla bir reklam şirketiyle anlaştıklarını anlatarak, şöyle devam etti:

"20 kişilik 4 balonumuzu yeniliyoruz. Yeni balonlar 28 kişilik olacak. Dolayısıyla 80 kişiden 112 kişiye çıkıyoruz. Bugün kurumdan hiç para çıkmadan reklam bedeli karşılığı balonlarımızı yeniledik ve kapasitesini artırdık. Ayrıca 5 yıl için 460 bin dolar kuruma reklam geliri ödenecek. Kurumun şirketlerinin faaliyetlerini ortaya koyduk. 'Her şirket kendi faliyeti içinde kendi gelirini ve giderini karşılayacak, dışardan bir destek almayacak' şeklinde sistem kurmaya çalışıyoruz."

Yabancılardan Efes'ten charter uçuşu için teklif

Yabancı bir yatırımcının, Efes'teki havaalanından charter uçuşu yapmak için teklifte bulunduğunu dile getiren Aşcı, söz konusu anlaşmanın yapılması durumunda buradan iyi gelir gelmesini beklediklerini söyledi.

Cenap Aşcı, Sağlık Bakanlığına 17 ambulans helikopterle hizmet verildiğini belirterek, “Kuruma biz geldiğimizde 13 helikopter vardı. Oysa sözleşme 17 helikopter üzerinden yapılıyordu. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı kuruma uçmayan helikopterler için her ay ceza kesiyordu. THK’ye süre verilmişti, kalan 3 helikopter için. Bizim geldiğimizde de o sürenin bitmesine sadece 1 hafta kalmıştı. Biz o bir hafta içinde 4 helikopteri de bulup Sağlık Bakanlığının hizmetini sunduk. Böylece hem sağlık hizmetlerinin aksamamasına hem de kurumun daha fazla cezaya uğramasına engel olduk.” dedi.

"Bakan Pakdemirli ile tartışma kuruma yakışmadı"

Yangın söndürme çalışmaları konusunda THK'nin büyük bir tecrübeye sahip olduğunu anlatan Aşcı, kurumun tekrar bu alanda hizmet verebilmesi için gayret gösterdiklerini belirtti.

Kurum yöneticileri ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli arasında kamuoyu önünde yaşanan tartışmanın THK'ye yakışmadığına işaret eden Aşcı, "Burası kamu yararına çalışan bir kurum, büyük bir vizyonla ülkesine hizmet ediyor. Devlet kurumusunuz, devletin hiçbir kurumuyla tartışmaya dahi girmemelisiniz. Kurumun varlığı, milletten geliyor. Millet, milletle veya devletiyle kavga etmez. O yöntemi doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Kayyum heyeti olarak olarak atanmalarının ardından, kurumun kurtarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlardan büyük destek gördüklerini anlatan Aşcı, "Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın desteği için kendilerine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz. THK'yi eski tartışmalardan uzak bir kurum haline getirmek istiyoruz. THK'nin ülke genelindeki şubelerini yeniden yapılandıracağız." dedi.

Hava kargo için İHA üretimi

İnsansız hava araçları (İHA) üretimi konusunda Gebze Üniversitesi ile THK'nin bir anlaşma yaptığını hatırlatan Aşcı, "PTT AŞ'nin hava kargoda İHA kullanacağı haberlerinin kamuoyuna yansımasının ardından, bu işte yetkinliğimiz var, böyle bir ihtiyaç olduğu için Gebze Üniversitesi ile ilk olarak 20 Mart 2019’da bir protokol imzalanmış. Biz de bu çalışmalara destek vererek başlamış olduk." diye konuştu.