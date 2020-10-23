23.10.2020 - 14:42 | | DHA
THY birinci sıraya yükseldi
Koranavirüs nedeniyle yurt dışı uçuşlarını belirli bir süre askıya alan ve 11 Haziran tarihi itibariyle yeniden başlayan Türk Hava Yolları, Avrupa Hava seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (Eurocontrol) trafik verilerine göre, dün gerçekleştirdiği 649 uçuşla ilk sırada yer aldı.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Eurocontrol tarafından paylaşılan ve 22.10.2020 tarihindeki trafik verilerini gösteren grafikte bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları 649 uçuşla en üst sırada yer aldı. Tebrikler" dedi.
Eurocontrol'ün paylaştığı verilere göre ilk sırada yer THY'yi, Ryanair, Air France ve Lufthansa takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Koronavirüs ülkede yeniden yükselişe geçtiGelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da vaka sayısında korkutan bir artış söz konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul ile ilgili uyarılarda bulunurken, HES koronavirüs haritasına korona yoğunluğu ilçe ilçe böyle yansıdı. Öte yandan Bursa'da açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Akşama açıklamaya bırakmadan şimdiden söylemek istiyorum. Koronavirüs tüm ülkede yeniden yükselişe geçti" dedi.