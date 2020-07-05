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    05.07.2020 - 10:52 | | AA

    THY duyurdu! Yeniden başladı

    Son dakika haberi... Türk Hava Yolları (THY) corona virüs nedeni ile geçiçi olarak durdurduğu seferlerini artırıyor. Bu kapsamda 3.5 ay sonra Endonezya uçuşları da faaliyete geçti.

    THY duyurdu! Yeniden başladı

    Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya aldığı Endonezya seferlerini yeniden faaliyete geçirdi. Kovid-19 salgınından dolayı Endonezya'ya yönelik uçuşlarını 20 Mart'ta geçici süreyle askıya alan THY, 3,5 ay sonra haftada 2 uçuşla seferlerine tekrar başladı.

    PCR TESTİ ZORUNLULUĞU

    Cakarta-İstanbul (TK 56) tarifeli seferini sabah yerel saatle 10:05'de gerçekleştiren THY, Bali uçuşlarının ise ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı. Bu arada Endonezya kuralları gereği uçak yolcularının, uçuş tarihinden önceki son 3 günde hızlı Kovid-19 tanı testi veya son 7 günde PCR testi yaptırmış olma zorunluluğu bulunuyor.

    THY, salgın nedeniyle Endonezya'dan çıkamayan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için 18 Haziran'da özel sefer düzenlemişti.

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