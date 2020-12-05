THY ihracatı daha çok uçuracak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ihraç ürünlerini hava kargoda yüzde 30’a varan indirimle taşıyacaklarını açıkladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile THY arasındaki “İşbirliği Protokolü Lansmanı” TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin katıldığı toplantıda konuşan İlker Aycı, Kovid-19 pandemisi tüm dünyada havacılık sektörünü olumsuz etkilerken Turkish Cargo’nun dünyanın dört bir yanına aralıksız olarak ilaç, tıbbi malzeme, maske, medikal ekipman, insani yardım ve gıda taşıdığını anlattı.



En büyük ulaşım ağı



Aycı, yolcu uçakları ile yapılan kargo taşımacılığının yanı sıra kargo uçakları ile ulaştıkları destinasyon sayısını dört yıl içerisinde 55 noktadan 95 noktaya çıkardıklarını belirterek şu bilgileri verdi:



“Bu, açık farkla dünyada bir hava yolunun uçtuğu hava kargodaki en büyük ulaşım ağı. Turkish Cargo olarak dünyanın 6’ncı en büyük kargo uçağı filosuna sahibiz. Burada da durmayacağız ve dünyanın zirvesinde olan bir hava kargo markası olmaya çalışacağız. Bunun için hava kargoyu şirketleştirmek anlamında da yönetim kurulumuzla geçtiğimiz günlerde bir karara da imza attık. Bu kararı alırken bize destek olan Türkiye Varlık Fonu’muza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.”



İndirimli kapasite



İhracatlara hava kargoyu nasıl daha efektif, yerinde ve makul fiyatlamalarla kullanacaklarına yönelik eğitimler verileceğini ifade eden Aycı, sağlanacak avantajları şöyle anlattı:



“İhracatımız için stratejik öneme sahip olduğunu belirlediğimiz toplam 28 destinasyonda mart sonuna kadar toplam 75 bin tonluk kapasiteyi yüzde 10 ile yüzde 30 arasında değişen indirim oranlarıyla ihracatçılarımızın hizmetine sunuyoruz. İhracatçıya ayrılan bu ek kapasitenin tümüyle değerlendirilebilmesi durumunda hepsi katma değeri yüksek ihracat ürünlerinden yaklaşık 5 milyar dolarlık bir ek ihracat gelirine ulaşılmasının mümkün hale geldi.”



Payı katlanacak



Bakan Karaismailoğlu da toplantıda, “2019 yılında 102.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçen gelirler göz önüne alındığında, hava kargonun geçmiş yıllara göre toplam sektör içerisindeki payının iki kat artarak yüzde 26 oranında yükseleceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede ülkemizin de hava kargo taşımacılığı ve lojistik alanındaki projelere öncelik vermesi stratejik açıdan önem taşımaktadır. Tüm bunlar gerçekleştiğinde, Turkish Cargo’nun, dünyanın bir numaralı hava kargo markası olması önünde hiçbir engel kalmayacaktır” dedi.











Hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10’u aştı

TİM Başkanı İsmail Gülle, “Pandemi etkisinin en yoğun hissedildiği mayıs ayında, hava yolu ile ihracatın payı yüzde 10’u aştı” dedi. Bu protokolle hava yoluyla ihracatın payını çok daha yukarılara taşıyacaklarını belirten Gülle şöyle devam etti:



“Eylül ve ekimdeki rekor ihracat rakamlarında ürünlerin müşterilere hızla ulaşmasını sağlayan Turkish Cargo’nun katkısı oldukça büyük. Çünkü ihracat bir takım işi. İhracatçının aldığı her sipariş, finansmanıyla, üretimiyle, pazarlamasıyla, lojistiğiyle ciddi bir süreç. Turkish Cargo da salgının en zorlu döneminde ihracatın lojistik yükünü sırtlayarak güvenilir tedarikçi Türkiye algısına önemli bir destek verdi. 2-3 gün içinde dünyanın bir ucuna ürünlerimizi güvenle ihraç ediyoruz.”

Türkiye’den Çin’e ilk ihracat treni yola çıktı

Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat treni İstanbul’dan uğurlandı. Marmaray’ın Kazlıçeşme istasyonunda gerçekleşen uğurlama töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu şunları söyledi:



“Bugün Türkiye’den Çin’e gidecek ilk ihracat trenimizi uğurluyoruz. Çerkezköy istasyonundan hareket eden bu ilk trenimizdeki 42 konteynerin içerisinde Çin’e beyaz eşya taşıyacağız. Tren toplamda 8 bin 693 kilometre yol kat edecek. 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeden geçerek 12 günde yükünü Çin’e ulaştıracak. Trenimizin yola çıktığı Çerkezköy’den çaldığı ilk düdük, ülkemiz adına yeni bir dönemin habercisidir.”

Bakan Adil Karaismailoğlu, üzerinde “GEÇ” ibaresi yazan uyarı levhasını kaldırarak treni uğurladı.