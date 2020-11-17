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17.11.2020 - 13:58 | | İHA

THY ile Türkiye’nin her yeri 99 TL

Bu gün ve yarın alınacak olan biletlerde 1 Ocak-28 Şubat 2021 tarihi arasında yapılacak olan seyahatler için Türkiye'nin her yerine 99 TL'ye uçak bileti satışı yapılacak.

THY ile Türkiye’nin her yeri 99 TL

Türk Hava Yolları, kış dönemi için başlattığı kampanyayı resmi sitesinden duyurdu.

THY tarafından resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

“Sağlıklı ve güvenli uçuşlarla Türkiye'nin her yerine 99.99 TRY. Memleket özleminizi giderirken sevdiklerinize sağlık ve güvenle kavuşun diye şimdi Türkiye'nin her yerine uçuşlar 99.99 TRY. 17 ve 18 Kasım’da biletinizi alın, Güvenli Seyahat Standartlarımız ve geliştirilmiş özel hijyen önlemleriyle Türk Hava Yolları'nın her zamanki misafirperverliği eşliğinde seyahatinizi gerçekleştirin."

Koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyurulduGaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı camilerden yapılan uyarı anonsları ile duyuruldu. İlçede ayrıca polis ekipleri de yasaklanan alanlarda sigara ve maske denetimi yaptı.
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